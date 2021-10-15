







Как сообщалось, пишет Office Life, порог в 700 магазинов сеть перешагнула совсем недавно. По охвату она вторая после группы «Евроторг». Формат «Копеечка» — это во многом ответ евроторговскому проекту «Хит!». Небольшие магазины формата «у дома».





Ранее «Доброном» обвиняли в том, что эта сеть на самом деле контролируется «Евроторгом» для обхода ограничений государства. В 2019 году выяснилось, что какое-то время группа действительно владела 12% в кипрском юрлице «Добронома» — Dobronom Group.



