Доброном» с начала осени зарегистрировал 30 новых магазинов
ЗАО «Доброном» в сентябре и первой половине октября зарегистрировало в реестре три десятка новых торговых точек. В основном это магазины «Копеечка» и «Маяк». Всего сейчас у компании 759 записей о действующих объектах.
Как сообщалось, пишет Office Life, порог в 700 магазинов сеть перешагнула совсем недавно. По охвату она вторая после группы «Евроторг». Формат «Копеечка» — это во многом ответ евроторговскому проекту «Хит!». Небольшие магазины формата «у дома».
Ранее «Доброном» обвиняли в том, что эта сеть на самом деле контролируется «Евроторгом» для обхода ограничений государства. В 2019 году выяснилось, что какое-то время группа действительно владела 12% в кипрском юрлице «Добронома» — Dobronom Group.
08:35 15/10/2021
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