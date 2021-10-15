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Позитивный эффект экспортного бума иссякает и скоро перестанет стимулировать рост ВВП, представители самого быстрорастущего сектора экономики массово покидают Беларусь, а оставшийся бизнес часто выбирает стратегию выжидания, отказываясь от новых инвестиций и проектов.





Алесь Алехнович, академический директор BEROC Катерина Борнукова и основатель Imaguru, представитель по бизнесу и инновационной экономике Координационного совета Татьяна Маринич. Также они рассказали, Об этом во время онлайн-дискуссии «Диалог о будущем» заявили следующие эксперты: вице-президент CASE-Belarus, советник Светланы Тихановской по экономическим вопросам, академический директор BEROCи основатель Imaguru, представитель по бизнесу и инновационной экономике Координационного совета. Также они рассказали, пишет БГ, что будет происходить в экономике в ближайшей и среднесрочной перспективе.





Алесь Алехнович рассказал, что белорусская экономика растет, причем за восемь месяцев 2021-го на 3% в годовом выражении. Это обеспечено экспортным бумом — повышенным внешним спросом на товары и услуги белорусских предприятий. При этом внутренний спрос продолжает сокращаться.





«По итогам восьми месяцев этого года экспорт вырос более чем на 30%. Рост произошел не за счет того, что белорусы начали больше продавать, а за счет повышения цен на производимые в Беларуси товары, особенно на сырьевых рынках», — отмечает экономист.





Катерина Борнукова добавила, что никуда не делись структурные проблемы белорусской экономики, актуальные для страны в последние десять лет, в результате которых за несколько лет ВВП вырос примерно на 10%, а мир в среднем на 35%.





«Это никуда не девается, потому что мы не сделали ничего, чтобы эти структурные проблемы решить, несмотря на то, что их понимают и видят не только независимые экономисты и международные организации, но и в госпрограммах это прописывается, но не выполняется», — заявила академический директор BEROC.





Татьяна Маринич рассказала об их недавнем опросе, который показал, что инновационный, а также малый и средний бизнес в Беларуси сейчас не думает о развитии внутри страны, между тем компании проявляют интерес к инструментам, которые позволяют делать это за границей. Imaguru также отмечает рост заинтересованности со стороны бизнеса, в первую очередь инновационного, к поддержке в релокации.





«Мы знаем, что более 20 тысяч IT-специалистов за прошлый год уехали из Беларуси. Исследование, которое мы провели в сентябре этого года, показало, что уже 58% всех основателей стартапов покинули страну. Кто-то может думать: «А нам что от того, что уехали айтишники». Но не нужно недооценивать роль инновационного бизнеса в экономике, ведь он обеспечивает развитие не исключительно IT-сектора», — поделилась Маринич.





По ее словам, IT-сектор, являясь инклюзивным, помогает устранять основные социальные разрывы. Это также создание новых рабочих мест, новых секторов экономики на стыке технологий. Специалисты IT-индустрии получают доход выше среднего и способствуют развитию системы потребления, стимулируют качество жизни для всего общества. Учитель или сотрудник компании в традиционном секторе, может быть, не почувствует изменения качества жизни прямо завтра, но в долгосрочной перспективе эти изменения наступят.





Маринич считает, что при сохранении статуса-кво следом за IT-компаниями и специалистами начнется отток из Беларуси предпринимателей и людей, способных начинать бизнес.





«Если они смогли создать его в белорусских условиях, то смогут это сделать в любой стране», — уверена она.





Без решения накопившихся структурных проблем, по оценкам Катерины Борнуковой, экономический рост в ближайшие годы (без учета эффекта санкций) будет ограничен в среднем 1−2% в год, а из-за проблемы отсутствия доверия, которая появилась после событий 2020 года, ВВП может потерять еще 0,5−1% потенциального долгосрочного роста.





В краткосрочной перспективе экономист BEROC видит истощение эффекта «экспортного чуда», уже сейчас видно снижение его вклада в виде замедления роста ВВП. Санкции, которые начнут действовать со следующего года, сведут этот эффект на нет, тогда белорусская экономика вернется к нулевому росту или даже к падению.





Оценки Алеся Алехновича похожи: в ближайшее время хорошие условия для белорусского экспорта будут иссякать, во-первых, потому что в мире цены начинают стабилизироваться, во-вторых, за счет начала действия санкций стран Запада по отношению к Беларуси.





«Всемирный банк прогнозирует рост белорусской экономики на 1,2% в этом году и сокращение на 2,8% в следующем. В среднем по прогнозам Всемирного банка, за 2021−2023 годы экономика Беларуси вырастет на 0,6%. Для сравнения польская экономика за это время вырастет на 14% за этот период», — объяснил он.





Это, по его словам, ведет к разрыву в доходах, возможностях реализации своего потенциала и условиях для создания нового бизнеса. Что в результате может привести к эмиграции не только по политическим, но по экономическим причинам.











