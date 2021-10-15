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В Азербайджане банкоматы перестали принимать доллары: в обращении находятся фальшивые купюры

В настоящее время некоторые банкоматы перестали принимать долларовые купюры.



По данным Oxu.Az, причиной тому является наличие в обороте определенного количества фальшивых 100-долларовых банкнот.

Поскольку элементы защиты поддельных денежных знаков в точности совпадали с настоящими купюрами, банкоматы не смогли распознать фальшивки, пишет ru.oxu.az. По этой причине банки приостановили процесс приема данного вида иностранной валюты на две недели.

В Центральном банке редакции сообщили, что в настоящее время осуществляются меры в рамках борьбы с подделкой банкнот. Коммерческие банки, правоохранительные органы, а также общественность регулярно информируются о принятых мерах.
Источник: Нигяр Мамедова
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