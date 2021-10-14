Обычно dev.by составляет топ-50 белорусских ИТ-компаний, основываясь на информации, предоставленной самими компаниями. Но в нынешнем году только 21 компания согласилась сообщить профильному порталу актуальную информацию о росте/убыли своего штата.





11 компаний из тех, которые не ответили на запрос, обновляли данные о количестве сотрудников в своих профилях на dev.by. Оттуда составители рейтинга взяли данные. Стоит учесть, что неизвестны даты апдейтов — нельзя утверждать, что они актуальны для октября 2021. Для 18 компаний из топ-50 известны только прошлогодние данные.





"Это делает топ-50 в 2021 году довольно условным", - пишут его авторы.





Топ-10 компаний из рейтинга dev.by









В первую тройку по размерам вошли EPAM, iTechArt Group, IBA Group.





Почти половина всех ИТ-специалистов из компаний, вошедших в рейтинг, работает в пяти компаниях: EPAM, iTechArt Group, IBA Group, Itransition, Wargaming.





Среди изменений по сравнению с прошлым годом авторы рейтинга назвали следующие:





У EPAM, судя по всему, прирост минской команды резко сократился.





Штат iTechArt Group вырос в два раза и впервые превысил 3 тысячи. Это обеспечило компании второе место в рейтинге. По сравнению с прошлым рейтингом цифры прироста новых сотрудников впечатляют (40 vs 1510).





Также ускорился рост офиса Itransition в Беларуси: компания наняла в три раза больше новых сотрудников, чем за год до этого.





У IBA штат беларуского офиса сократился на 9% — с 2603 (в июне 2020) до 2 380. Ещё больше (на 23%) сократился штат технических специалистов.



