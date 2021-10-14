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IT-компании Беларуси больше не хотят делиться информацией о себе

Составители топ-50 белорусских IT-компаний в 2021 году столкнулись с трудностями - половина из опрошенных отказалась предоставлять данные.

IT-компании Беларуси больше не хотят делиться информацией о себе
Обычно dev.by составляет топ-50 белорусских ИТ-компаний, основываясь на информации, предоставленной самими компаниями. Но в нынешнем году только 21 компания согласилась сообщить профильному порталу актуальную информацию о росте/убыли своего штата. 

11 компаний из тех, которые не ответили на запрос, обновляли данные о количестве сотрудников в своих профилях на dev.by. Оттуда составители рейтинга взяли данные. Стоит учесть, что неизвестны даты апдейтов — нельзя утверждать, что они актуальны для октября 2021.  Для 18 компаний из топ-50 известны только прошлогодние данные.

"Это делает топ-50 в 2021 году довольно условным", - пишут его авторы. 

Топ-10 компаний из рейтинга dev.by



В первую тройку по размерам вошли EPAM, iTechArt Group, IBA Group.

Почти половина всех ИТ-специалистов из компаний, вошедших в рейтинг, работает в пяти компаниях: EPAM, iTechArt Group, IBA Group, Itransition, Wargaming.

Среди изменений по сравнению с прошлым годом авторы рейтинга назвали следующие:

У EPAM, судя по всему,  прирост минской команды резко сократился. 

Штат iTechArt Group вырос в два раза и впервые превысил 3 тысячи. Это обеспечило компании второе место в рейтинге. По сравнению с прошлым рейтингом цифры прироста новых сотрудников впечатляют (40 vs 1510).

Также ускорился рост офиса Itransition в Беларуси: компания наняла в три раза больше новых сотрудников, чем за год до этого.

У IBA штат беларуского офиса сократился на 9% — с 2603 (в июне 2020) до 2 380. Ещё больше (на 23%) сократился штат технических специалистов.

Почти на 40% сократился штат беларуского офиса Gismart. Как пояснили в компании, это связано с переездом многих сотрудников в киевский офис Gismart, пишет thinktanks.by
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