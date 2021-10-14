



"Соответствующее решение содержится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли и министерства энергетики от 27 сентября 2021 г. № 62/57, текст которого опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Документ принят в целях стимулирования использования электрической энергии в республике и предусматривает расширение тарифных групп для потребителей реального сектора экономики", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.





Постановлением введена новая категория потребителей электроэнергии - "организации, осуществляющие обработку данных, предоставление услуг по размещению информации и связанную с этим деятельность, включая майнинг и деятельность центров обработки данных", а также четыре тарифные группы для установления стимулирующих тарифов.





Определены условия отнесения потребителей к указанной категории:

основным видом экономической деятельности потребителя является обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

объем потребления электрической энергии в год составляет от 25 млн. кВт•ч и выше, пишет Интерфакс.





Документом также определены четыре интервала объемов договорного годового потребления электрической энергии в качестве условия для отнесения потребителей, вошедших в новую категорию, к одной из 4 тарифных групп, относящихся к указанной категории:

от 25 млн. кВт•ч до 50 млн. кВт•ч включительно;

от 25 млн. кВт•ч до 300 млн. кВт∙ч включительно;

от 300 млн. кВт∙ч до 500 млн. кВт∙ч включительно;

свыше 500 млн. кВт∙ч.



