Но куда опаснее угроза обвала мировой экономики. А значит, могут сгореть и вклады. Насколько велики риски?





Информационные страсти вокруг американского государственного долга длятся уже несколько недель. Впрочем, тема "задолжавшей" Америки всплывает в инфополе едва ли не ежегодно, аккурат перед наступлением финансового года. В США он начинается с 1 октября и длится до 30 сентября.

Финансовый год, его также называют фискальный год, – это период, на который устанавливается новый бюджет: доходы и расходы государства. Отсюда и столько споров. Спорят политики, гадают эксперты, нервничает народ, и не только американский.

Хотя пока можно выдохнуть: сенат и палата представителей США утвердили повышение лимита госдолга страны на $480 млрд – до $28,9 трлн. Нет сомнений, что документ подпишет американский президент Джо Байден. Но инициатива позволит правительству Соединенных Штатов покрывать расходы только до 3 декабря. А дальше – новые дебаты.





Михаилом Грачевым и узнал, реален ли дефолт в Америке, как он может отразиться на экономике других стран, в том числе и Беларуси. А еще поинтересовались, есть ли смысл белорусам забирать валютные вклады из банков, дабы не рисковать. Корреспондент Sputnik пообщался с экспертом фондового рынка и финансовым консультантом ЗАО "Айгенис"и узнал, реален ли дефолт в Америке, как он может отразиться на экономике других стран, в том числе и Беларуси. А еще поинтересовались, есть ли смысл белорусам забирать валютные вклады из банков, дабы не рисковать.

Долги и ВВП

Прежде всего, что такое дефолт? Это невыполнение договора займа, то есть несвоевременная оплата процентов или основного долга по обязательствам или по договору о выпуске облигационного займа.

Как отмечает экономист Грачев, займы и облигации не только для физических лиц, но и для целых государств – дело нормальное и даже привычное.





Другое дело, какое у государства соотношение долгов и уровня ВВП. И тут тоже все индивидуально.

"Соотношение задолженности к ВВП для определенных стран несет риски. В Беларуси госдолг по отношению к ВВП находится на уровне где-то 37%. И для белорусской экономики такой уровень приемлемый. Для развитых стран соотношения госдолга и уровня ВВП гораздо выше. У американцев, к примеру, превышает размер внутреннего валового продукта. И они могут себе это позволить", – говорит эксперт.

Кто держит американские облигации?

А вообще лидер по госдолгу в мире – не Штаты, а Япония, у которой долг в три раза выше ВВП. И при этом в стране даже не говорят о дефолте.

"Примечательно, что крупнейшим держателем американских облигаций является Китай в лице правительства КНР, которое держит американские бумаги на сумму более 1 триллиона долларов. Япония тоже держит американские ценные бумаги, почти на такую же сумму. Суммы астрономические и это никого особо не беспокоит. Ставка по этим десятилетним облигациям на уровне 1,6%. По такому проценту США в год обслуживают свои долги", – отмечает Михаил Грачев.





США пока обслуживают госдолг

И вся особенность в том, что американцы исправно обслуживают свои долги. Выплачивают проценты. Погашают старые облигации. Выпускают новые.

"Китай не от хорошей жизни разместил облигации США у себя. Это сделано, чтобы получать процент от обслуживания долга. И 1,6 % от триллиона долларов – это 16 миллиардов в год правительство КНР получает от США только в виде обслуживания. По факту – ни за что. Если наш ВВП годовой оценивается 60-70 миллиардов, то четверть нашего ВВП Китай получает от США в виде процентов. Кому такое снилось?" - удивляется финансовый аналитик.

Так будет ли дефолт в США?

Грачев убежден, что США не объявят дефолт. Потому что это не нужно ни американцам, ни другим крупным странам.

"Мое мнение, которое основано на анализе макроэкономики за период 60-70 лет, состоит в том, что вероятность дефолта в Америке практически равна нулю. И на белорусской экономике это никак не отразится. И опасаться подвоха с этой стороны не нужно", – уверен он.





С подачи США после Второй мировой войны была создана Бреттон-Вудская финансовая система, пришедшая на смену прежней, основанной на золотом стандарте. Именно она дала почву для создания таких организаций, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ).

"Но особенность этой системы в том, что доллар стал главной резервной мировой валютой. И доллар был привязан к золоту. Потом от этого отказались, но американцы сформировали мысль и утвердили ее в документах, что государство, которое выпускает мировую резервную валюту, по факту не может обанкротиться, дефолт ему не грозит. Почему? Потому что это не нужно никому. И никто не имеет желания, чтобы доллар обесценился, чтобы финансовая система США обвалилась. И потому весь мир поддерживает финансовую систему, которая складывалась десятилетия", – считает аналитик.

Технический дефолт в США

По факту вся мировая экономика и сейчас поддерживает американскую финансовую систему. И в такой непростой экономической ситуации американцам все равно не грозит дефолт, убежден Грачев.

По его словам, у США бывает технический дефолт, то есть временный. Но это особенности работы американского правительства и законодательной системы власти.





"Вот у них 1 октября финансовый год стартует. Республиканцы и демократы начинают мышиную возню в Конгрессе, чтобы перетянуть на себя плюшки при формировании бюджета. И вот они упускают этот момент в своих тяжбах, как это было при Обаме, и в результате начинается технический дефолт. В последний раз он длился около двух месяцев. Но в итоге консенсус нашли. Если коротко – это просто внутрипартийная борьба. И особенность работы американской законотворческой системы", – подчеркивает Грачев.

Он обратил внимание, что на мировой экономике технический дефолт вообще не отразился.

Опасен ли дефолт?

В случае если соглашения по долгу достичь не удается, государство идет по проверенной дорожке и приостанавливает работу некоторых государственных служб. Это дает возможность выиграть время и заодно сэкономить деньги.

Как правило, первыми "под раздачу" попадают студенты, небольшие предприятия, которые получают кредиты и другие дотации от государства. Но большинство таких изменений не замечает.





По мнению многих аналитиков, Америка вряд ли не будет обслуживать обязательства по кредиторам – это крайняя мера, которая может быть применена в случае долгого затягивания принятия закона о пороге заимствований. Тогда такой дефолт может иметь колоссальные последствия для мировой экономики, предсказать полный эффект практически невозможно.

"Потому вероятность дефолта очень низка в ближайшей перспективе, это даже рассматривать не нужно. Этого не может быть. Но если бы был дефолт – обесценились бы все мировые активы, произошла переоценка в огромных масштабах экономики. Чтобы четко представить последствия дефолта, нужно подключать огромную ЭВМ, которая сможет прописать все последствия для мировой экономической системы в случае американского дефолта. Представить это проблематично", – считает Михаил Грачев.

А что делать с валютными вкладами?

Затянувший экономический кризис в любой стране мира вызывает автоматический отток вкладов из банков. В ответ правительства могут заморозить вложения граждан на неопределенный срок, позволяя снимать лишь небольшие суммы.

Что делать белорусам в таких ситуациях, забирать ли на фоне разговоров о вероятности дефолта в США валютные вклады или, может, переводить их в рублевые?





Эксперт фондового рынка и финансовый консультант ЗАО "Айгенис" Михаил Грачев уверен: делать этого не нужно.

"А какой смысл? У людей есть сомнения, что доллар потеряет свою покупательную способность? У меня нет сомнений. Да, у доллара есть инфляция, которая в последние месяцы разогналась выше 5%. Это малоприятно. Но все равно никаких оснований забирать деньги из банка нет. Ну, хотите забрать деньги – заберите. Храните дома, если так кажется лучше. Будут под подушкой лежать вместо того, чтобы проценты можно было бы получать из банка", – подытоживает эксперт финрынка.

Особенность мировой экономики

Примечательно, что расходы американской казны превышают денежные вливания на протяжении последних двух десятилетий. За это время госдолг США увеличился почти в пять раз.

А установка специального лимита, или потолка, госдолга установлена Конституцией США. Это такая условная ограничительная мера, которая как бы оберегает страну от чрезмерного заимствования. Как видим – не помогает.

А значит, поднять долговой порог Штатам несложно будет и впредь. Конечно, после ярых политических дебатов в сенате и палате представителей. Тем более что для сокращения заимствований во всем мире нет поводов. Как-никак, на дворе пандемия. Самый ее разгар, со всеми экономическими последствиями.



