«По поручению глав государств, которое принималось в мае, мы должны были заслушать информацию, что проделано по большому договору по общему рынку газа. Было доложено о двух принципиальных разногласиях, которые, к сожалению, пока на данном этапе существуют», — рассказал вице-премьер, передает Белта.





«Эти разногласия не новы. Они были еще в 2018 году, когда мы подписывали концептуальные документы, эта тема была вынесена за скобки. Имеется в виду тарифообразование на транспортировку газа по территории стран ЕАЭС», — уточнил белорусский чиновник.





По словам Игоря Петришенко, страны, которые являются потребителями, а не поставщиками, требует равные тарифные условия при транспортировке газа.





«А не так, что для национальных субъектов одни условия, а для субъектов, которые находятся за территорией страны, обладающей этими ресурсами, — другие», — сказал он.





Не решили и между Беларусью и Россией

Напомним, что вопрос равных тарифов на транспортировку газа давно обсуждается на двустороннем уровне между властями Беларуси и России.





«У нас один из непростых вопросов, который мы уже обсуждаем несколько лет, — это создание единого рынка газа, — сказал 31 августа посол Беларуси в РФ Владимир Семашко. — Интеграционные карты — что они предполагают? Это, по сути дела, план работы по интеграции, предполагающий создание единого рынка электроэнергии, единого рынка нефти и нефтепродуктов, единого рынка транспорта (в том числе автомобильного, железнодорожного и авиационного) и, естественно, создание единого рынка газа. У нас пока осталась проблема — подходы в формуле ценообразования. Я надеюсь, что мы эту проблему тоже решим».





«Для Беларуси транспортировка занимает до 70% себестоимости, что является чрезвычайно завышенным, — указал он. — В то же время в соответствии с российскими правилами в России в структуре цены логистика (транспортировка и хранение) — не более 20-30%. То есть, по сути, у нас осталась одна тема — тариф на транспортировку».





Позднее на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве в сентябре было решено, что Россия оставит для Беларуси цену на газ в 2022 году на уровне 2021 года ($128 за тысячу кубометров).





В сравнении с существующими ценами на газ в ЕС, это большая уступка. В июле 2021 года средняя цена экспорта российского трубопроводного газа составила $245 за тысячу кубометров. Все потому, что большую част РФ продает по долгосрочным контрактам, цена в которых не зависит напрямую от колебаний на бирже, где газ поднимался в цене до 2000 евро.





В то же время, цена на российский для Беларуси остаётся дороже, чем для Смоленской области. Именно с ней белорусские власти сравнивают цену на газ для Беларуси.



