



Нанимателей хотят обязать предоставлять налоговикам информацию обо всех доходах работников. Эти данные будут вносить в специальную базу о денежных поступлениях физлиц. Эти возможные изменения предусмотрены проектом правок в Налоговый кодекс, который размещен на сайте Минфина.





Чиновники хотят, чтобы налоговые агенты, то есть наниматели, с 1 января 2023 года в обязательном порядке представляли налоговикам информацию обо всех доходах работников. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного налога с физлиц. Исключение хотят сделать только для доходов от выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), а также сведений, которые относятся к государственным секретам или банковской тайне.



