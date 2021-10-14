В обязательном порядке: с 2023 года в Беларуси хотят запустить «супербазу» доходов населения
Нанимателей хотят обязать предоставлять налоговикам информацию обо всех доходах работников.
Нанимателей хотят обязать предоставлять налоговикам информацию обо всех доходах работников. Эти данные будут вносить в специальную базу о денежных поступлениях физлиц. Эти возможные изменения предусмотрены проектом правок в Налоговый кодекс, который размещен на сайте Минфина.
Чиновники хотят, чтобы налоговые агенты, то есть наниматели, с 1 января 2023 года в обязательном порядке представляли налоговикам информацию обо всех доходах работников. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного налога с физлиц. Исключение хотят сделать только для доходов от выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), а также сведений, которые относятся к государственным секретам или банковской тайне.
«Это потребует ведения полного и развернутого налогового учета доходов физических лиц, предоставленных им льгот, а также сумм исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджет подоходного налога», — говорится в пояснении к проекту прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2022 год, пишет s13.ru
19:15 14/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение