"Нельзя обойти вопрос расширения использования национальных валют. Чрезмерное использование в расчетах той или иной иностранной валюты лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности наших стран. Поэтому где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют?" - заявил Лукашенко, его цитирует госагентство БелТА





Он считает, что финансовая инфраструктура ЕАЭС требует совершенствования – в том числе для поддержки промышленной кооперации. По его мнению, совместных интеграционных проектов может стать больше, если получить долгосрочные кредиты с льготной процентной ставкой.





"Для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели – высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам", - отметил Лукашенко.