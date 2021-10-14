Смена основного владельца банка не повлияет на его операционную деятельность. Paritetbank продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме.

"12 октября 2021 состоялась сделка по продаже Саидом Гуцериевым принадлежащих ему акций ОАО «Паритетбанк» (бренд Paritetbank) российскому предпринимателю Расиму Исмаилову . Сумма сделки не раскрывается.

"Заложенные ранее в стратегию банка ориентиры по доходности и прогнозы развития белорусского банковского рынка на данный момент претерпели существенные изменения. Мы приняли решение выйти из этого актива и несколько месяцев назад вступили в переговоры с потенциальными покупателями", - объяснил Гуцериев " Интерфаксу " продажу банка





"Из всех вариантов сделок, которые мы рассматривали, наиболее привлекательными были условия, предложенные Расимом Исмаиловым", - добавил он.





Новый собственник Паритетбанка Расим Исмаилов - предприниматель и менеджер, имеющий опыт работы с проектами в розничной финансовой отрасли - страховании, банковской индустрии, микрофинансировании. частности, он является одним из основателей микрокредитной организации "Деньги напрокат".