Гуцериевы избавляются от беларуских активов? Саид Гуцериев продал "Паритетбанк"
Он купил этот госбанк совсем недавно - в апреле 2020 года, и был держателем основного пакета в 99,83% акций, то есть владельцем банка. Новым владельцем банка стал некто Расим Исмаилов, один из основателей российской микрокредитной организации "Деньги напрокат".
"12 октября 2021 состоялась сделка по продаже Саидом Гуцериевым принадлежащих ему акций ОАО «Паритетбанк» (бренд Paritetbank) российскому предпринимателю Расиму Исмаилову. Сумма сделки не раскрывается.
Смена основного владельца банка не повлияет на его операционную деятельность. Paritetbank продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме.
Все договоры, заключенные клиентами с банком, продолжают действовать, их условия остаются неизменными", - сообщается на сайте банка.
"Заложенные ранее в стратегию банка ориентиры по доходности и прогнозы развития белорусского банковского рынка на данный момент претерпели существенные изменения. Мы приняли решение выйти из этого актива и несколько месяцев назад вступили в переговоры с потенциальными покупателями", - объяснил Гуцериев "Интерфаксу" продажу банка
"Из всех вариантов сделок, которые мы рассматривали, наиболее привлекательными были условия, предложенные Расимом Исмаиловым", - добавил он.
Новый собственник Паритетбанка Расим Исмаилов - предприниматель и менеджер, имеющий опыт работы с проектами в розничной финансовой отрасли - страховании, банковской индустрии, микрофинансировании. частности, он является одним из основателей микрокредитной организации "Деньги напрокат".
Саид Гуцериев - сын российского олигарха Михаила Гуцериева, который за поддержку режима Лукашенко попал под санкции Великобритании и ЕС.
Паритетбанк был основан в 1991 году. По данным на 1 января 2020 года, Нацбанк оценивал его активы в 482 млн белорусских рублей.
"Белорусский партизан"
16:25 14/10/2021
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