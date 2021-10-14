Империя на глиняных ногах

На днях стало известно, что бизнесмена Юрия Чижа собираются отправить на судебно-психиатрическую экспертизу в Новинках. Олигарх обжаловал это решение, а также свое задержание, заключение под стражу, домашний арест, продление сроков содержания и ареста.





Суд рассмотрел только одну жалобу (заключение под стражу) и оставил ее без удовлетворения. Чиж и дальше будет под следствием, а The Village Беларусь припомнил, как развивалась его империя и с каким бизнесом Юрия Чижа чуть ли не ежедневно сталкивались почти все беларусы.





Юрий Чиж долгое время был одним из самых влиятельных бизнесменов страны, выстроивший немалую империю под брендом «Трайпл». Но в 2013 году Лукашенко заявлял:





— С Чижа уже больше взять нечего. Чижу приходится одалживать. Я уже прошу, чтобы ему помогли с деньгами, а то совсем развалится.





Два года спустя задержали друга и бизнес-партнера Чижа — председателя Белорусской федерации самбо и дзюдо Владимира Япринцева, КГБ арестовал самого Япринцева и его недвижимость. В марте 2016 года задержали и самого Юрия Чижа, а в сентябре КГБ рассказал, что его уже выпустили: мол, вину признал, 12 миллионов долларов выплатил.





Но в марте 2021 года Чижа снова арестовали — и снова по обвинениям в совершении экономических преступлений. К тому моменту его бизнес-империя уже подверглась огромной реструктуризации.





Еще в мае 2020 года группа «Трайпл» направила в Экономический суд Минска заявление об экономической несостоятельности (банкротстве), Юрию Чижу принадлежало 66,5% «Трайпла».





В октябре Экономический суд Минска открыл в отношении должника конкурсное производство. Как было отмечено, на тот момент общий размер долгов «Трайпла» и его дочек составлял 182,3 миллиона рублей при балансовой стоимости активов 175,1 миллиона рублей и, что самое главное, «принимаемыми мерами платежеспособность должника не может быть восстановлена».





В конце июля этого года Экономический суд Минска признал ООО «Трайпл» экономически несостоятельным и ввел процедуру санации — до 30 июня 2022 года. Это значит, что, в частности, замораживаются долги и выплата процентов по ним. Все это должно позволить сохранить три сотни человек и расплатиться с долгами.





В конце августа Лукашенко подписал указ, по которому «Трайпл» должен выплатить в бюджет Минска деньги, равные сумме полученных от государства преференций, за невыполненные обязательства (речь по крайней мере о двух объектах в военном городке в Уручье).





Как сейчас выглядят некогда популярные бизнесы «Трайпла»?





Компания «Трайпл» появилась в беларуской истории в 1992 году. Сначала она развивалась как торговая структура, в последние двадцать лет — как один из крупнейших в стране девелоперских бизнесов, выполнявший функции и заказчика, и строителя.





КТО БЫЛ УЧРЕДИТЕЛЕМ «ТРАЙПЛА»?





В разное время учредителями фигурировали по крайней мере семь физлиц:





В 1990-х и 2000-х — Виктор Герасимук и Валентина Сидорова, в 1990-х и 2010-х — Юрий Чиж и Владимир Япринцев, в 2000-х — Владимир Сидоров и в 2010-х — россияне Михаил Мамиашвили и Иосиф Аксентьев.





Что такое «Трайпл» сейчас?

Сайт группы компаний сообщает: «Трайпл» — это более 20 компаний в группе, более 100 реализованных проектов, более 10 направлений деяельности.





Про некоторые бизнесы беларусы и минчане в частности могут не знать, что те входят в империю Чижа.





Гипермаркеты ProStore: «ПросторТрейд»





Сеть гипермаркетов ProStore поначалу и не была никакой сетью, а была одним-единственным магазином на проспекте Дзержинского при выезде из города. Он открылся в июле 2006 года и стал всего третьим гипермаркетом в Минске (после Bigzz и «Гиппо»).





Там еще тогда не было станции метро, но все равно поток посетителей был велик. В декабре его посетил Лукашенко и поручил руководству компании и городским властям в ближайшие два года построить еще пять подобных гипермаркетов.





В ноябре 2009–го открылся второй «Простор» (в Шабанах), в 2010–м — третий (на границе Чижовки и Лошицы), в 2013–м — на проспекте Победителей, в ТЦ ArenaCity, а в 2014–м — в Каменной Горке. Так до 2019 года и работали пять «гиперов».





Заметные всем трудности появились у сети в 2016 году, после задержания Чижа. Полки «Просторов» стремительно начали пустеть — читатели делились фотографиями полупустых магазинов.





Вскоре выяснилось, что еще в 2014–м «Просторы» в Шабанах и Чижовке заложили лизинговой компании Беларусбанка, а потом еще два — в Каменной Горке и Малиновке — заложили «БПС-Сбербанку». Руководство утверждало, что благодаря этому «были получены деньги для резкого снижения образовавшейся за время кризиса просрочки перед поставщиками и нормализации поставок».





Ходили слухи, что сеть ProStore продадут компании «Табак-Инвест» (владельцу сети магазинов «Корона»), но в «Просторе» опровергали эти слухи и даже утверждали, что «в краткосрочной перспективе» (относительно мая 2017-го) компания откроет в Уручье новый гипермаркет «Восточный».





Однако прошло два года, «Восточный» не появился (будущий ТЦ по улице Курсанта Гвишиани, 5 представлен в виде забора и стальных несущих конструкций), зато в сентябре 2019–го закрылись «Просторы» в Шабанах и Чижовке, а гипермаркет в ArenaCity продержался еще почти год и закрылся в начале июня 2020-го.





На месте всех троих открылись гипермаркеты Green: в октябре 2019-го — в Шабанах, в ноябре того же года — в Чижовке, а в августе 2020–го — в ArenaCity.





Сейчас «сеть гипермаркетов» (так она и называется на сайте компании) состоит из всего двух магазинов: самого старого в Малиновке и самого нового в Каменной Горке. Плюс обещают открытие нового магазина — но не в Минске, а в Логойске, на месте недостроенной автомойки.





Паспорт строительного объекта гласит, что окончание работ — ноябрь 2021–го. Заказчик, правда, уже не «ПросторТрейд» и не сам «Трайпл», а логойское УП «Волшебный вкус». То есть, за последние два года сеть Prostore усохла на 60%, но сейчас готовит расширение.





Газировка и минералка: «АкваТрайпл»





Компания «Трайпл» появилась в 1992 году, а в ноябре 1994 выпустила первую партию газированных напитков в пластиковых бутылках. Тогда в Беларуси они еще были в диковинку, хотя в том же году Coca Cola начала выпуск своей газировки и в Минске.





Время «Коки» и «Пепси», «Херши» и «Краша» и даже могилевского «Вейнянского родника» — бутылки «Трайпл» вписались на магазинных полках среди продукции конкурентов и стали популярными у покупателей.





В 1999 году организуется предприятие «АкваТрайпл», которое продолжило выпуск напитков. На предприятии в поселке Сосны (административно — часть Минска) выпускали минеральную и питьевую воду «Кстати», квасные напитки «Квас Боярский» и «Лявон», напитки «Соччи!», «Родниковые воды», «СуперФрукты», «Фонтана» и «Чайная прохлада» и просто газировку «Тархун», «Буратино», «Дюшес», «Крем-Сода» и так далее. А еще — пиво (об этом чуть ниже).





Напитки компании обязательно были на любом «сладком столе» в детском саду или школе, а также в качестве «запивона» на вечеринках лучших друзей.





После 2015 года название компании и ее напитков пропадают из новостей и с сайтов отзывов типа Otzovik/iRecommend. В начале 2016–го на своем сайте Aquatriple.by компания пообещала запустить новую версию сайта и даже сделала счетчик оставшихся до запуска дней, но в назначенное время ничего не произошло, и еще два года на сайте висела заглушка «Сайт закрыт на реконструкцию». А потом и вовсе отключился.





Согласно актуальным онлайн-картотекам, компания как будто существует до сих пор. Но, как пишет один из бывших работников, «году в 2015 увольнялся из „Акватрайпл“, там уже тогда по 3 месяца не платили. Сейчас, говорят, на заводе гости с востока делают какие-то свои фастфуды».





Кафе и рестораны: «Раковский бровар» и «БелСтандартИнвест»





Выше мы упомянули, что «АкваТрайпл» варил пиво. Нет, в свободную продажу оно не поступало и в бутылки не разливалось. Его выпускали для собственного кафе-пивоварни. В 1997 году в Раковском предместье открывается ресторан «Раковский бровар» на 430 мест. Тогда это было первое место в городе, которое могло похвастаться своим собственным, немагазинным пивом.





Постепенно в ресторанной части «Трайпла» появились и новые заведения: кондитерские «Салодкі фальварак», ресторан и спортивный клуб «Овертайм» (2005), ресторан беларуской кухни «У Франциска», кафе и кофейня «Золотой гребешок» (2006), ресторан «Бухара» (2010), кафе-мороженое «Желатто».





Можно сказать, что в ресторанном бизнесе у «Трайпла» дела идут получше, чем в других отраслях. Да, «Бухару» в 2013-м выставили на продажу («Желатто» по тому же адресу тоже уже всё), «У Франциска» с 1 марта этого года ушел «на каникулы», а кондитерские «Салодкі фальварак» трансформировались в одноименную кулинарию в сети гипермаркетов ProStore.





Но сам «Раковский бровар» (Витебская, 10) и оба «Золотых гребешка» (Ленина, 3 и проспект Независимости, 37) собирают немало гостей.





Дом Чижа и НеКемпински, которые все ненавидят: «Трайпл» и «ЭлитЭстейт»





Дом на Сторожевской, 6, который не нравится вообще всем, официально называется «У Троицкого», а в народе — «дом Чижа». Его спроектировал Олег Ладкин, он же автор соседнего длинного дома, известного по магазину «Панорама».





Архитектор говорил, что тот дом стоял, как обрезанный кусок колбасы, и требовал продолжения. В 2005–2006 годах один из владельцев «Панорамы» предложил Ладкину спроектировать жилой дом рядом с магазином, и тот разработал двухобъемное здание. Но вскоре наступил кризис, и строительство пришлось отложить.





Спустя какое-то время участок под строительство передали «Трайплу», но Юрий Чиж решил заказать новый проект — и его снова, буквально за три месяца, выполнил Олег Ладкин. Дом начали строить в конце 2009 года и сдавали по частям, окончательно здание ввели в эксплуатацию в начале 2013-го.





В доме 235 квартир площадью от 57 квадратных метров в двушках до 332 метров в 4-комнатных на верхних этажах. В 2011 году дольщикам предлагали квадратный метр по 3.000 долларов, но после нескольких кризисов и девальваций цена квадрата упала до 1.500 долларов. И если самая дорогая квартира площадью в 332 квадратных метра поначалу стоила почти миллион долларов, то в 2016–м ее можно было купить вдвое дешевле.





Архитекторы, культурные деятели и обычные граждане неоднократно критиковали дом за его расположение, размеры, цветовое решение. Дом регулярно попадает в любительские списки объектов Минска, которые следовало бы снести. В январе 2013-го Лукашенко сказал про дом: «Мне он тоже не очень нравится». С начала строительства прошло уже почти 15 лет, и дом до сих пор мало кому кажется уместным.





Заказчиком строительства «Некемпински» выступила компания «Элит Эстейт» (учредители — группа компаний «Трайпл» Юрия Чижа и московское ООО «Сити Эстейт»). Генподрядчик — компания из Словении «RIKO d.o.o.», которая, кстати, до этого проекта строила в Минске только трансформаторные подстанции.





Работы начались в 2010 году, объект должны были сдать до 31 декабря 2013, весь комплекс ввести накануне Чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске; застройщик получил значительные таможенные льготы.





В конце 2013–го стало ясно, что гостиницу в срок не сдадут. Два года спустя, в 2016 году, стройка была заморожена: в марте того года Юрия Чижа взяли под стражу. А летом Лукашенко подписывает указ, по которому строительство продлевается до конца 2018 года.





В апреле 2017 года — новый указ: теперь комплекс нужно сдать до конца 2020 года. К декабрю стало известно, что на достройку объекта надо еще 50 миллионов долларов: такой долг накопился перед БПС-Сбербанком, Белинвестбанком и Банком ВТБ. К тому моменту «Группа Сбербанк» за символические 1,99 рубля приобрела доли в уставном фонде у компании «Элит Эстейт».





Летом 2018-го окончательно стало ясно, что ни «Кемпински», ни какой-либо другой гостиницы тут не будет: из недостроя сделают офисный центр. Осенью 2019-го Лукашенко подписал указ, по которому срок реализации проекта снова передвинули — на этот раз на 2022 год.





В середине сентября забор, много лет стоявший на проспекте Независимости, сняли, и минчане увидели, что перед недостроем разместили не то лавочки, не то клубмы с надписями «Салют, Минск! Скоро здесь будет красиво!», «Sber Build», «Элит эстейт». Обещают, что уже в марте 2022­–го в одно из зданий переедет штаб-квартира БПС-Сбербанка (к этому моменту он уже будет называться «Сбер Банк»).





АЗС: «НефтеХимТрейдинг»





В 2002 году у группы «Трайпл» появился новый вид деятельности: переработка нефти на заводах страны и последующая реализация нефтепродуктов и в самой Беларуси, и на экспорт.





Работой с нефтью в разное время занимались минимум четыре компании группы: «Трайплэнерго», «Неонафта», «Белнефтегаз» и «НефтеХимТрейдинг». Эта последняя была зарегистрирована в 2008 году и в ноябре 2009–го (по другим данным, в 2010–м) начала развивать собственную сеть автозаправочных станций «Трайпл».





Через год компании достались три АЗС обанкротившейся сети «Бикаран» (эта фирма попадала в сводки новостей как поставщик самого некачественного бензина). Сеть АЗС «Трайпл» никогда не была особенно большой. Летом 2017–го у нее было всего 10 заправочных станций по стране, летом 2020–го — уже только 8 — и это составляло всего лишь около 1% от всех АЗС страны (для сравнения: у «Белоруснефти» сейчас 573 заправки).





При этом заправки фирмы были разбросаны по всей стране: три в Минске, две в разных краях Минской области, три — в Брестской области, — это наследие выкупленных точек «Бикаран». То есть, нельзя говорить о сильной концентрации заправок в одной местности, тем не менее, даже три точки в Минске — уже какая-то база для того, чтобы привлекать постоянных клиентов, развивать программы лояльности и т.д.





Проверки порой находили нарушения в деятельности компании. Например, в мае 2019–го МЧС проверил АЗС на улице Ольшевского в Минске и выявил несколько нарушений требований пожарной безопасности.





В феврале уже этого года в сети всплыло письмо от «НефтеХимТрейтинг», которое было отправлено сотрудникам и партнерам компании. В нем говорилось, что компания временно прекращает работу сети АЗС. И сделано это было по решению концерна «Белнефтехим». В комментарии концерна изданию «Автобизнес» говорилось:





— За допущенные нарушения, препятствующие нормальному и безопасному функционированию АЗС, которые были выявлены в ходе проверки, а также неустранение их в установленные сроки, концерном Белнефтехим, как лицензирующим органом, приостановлена лицензия СООО «НефтеХимТрейдинг» на осуществление розничной торговли нефтепродуктами с автозаправочных станций с 22 февраля по 21 августа 2021 года.





Но прошел август, прошел сентябрь, — скоро выйдут уже два месяца с предполагаемой даты возобновления работы. На сайте «Трайпла» говорится:





В связи с принятым концерном «Белнефтехим» решением о приостановлении действия лицензии на право осуществления розничной торговли нефтепродуктами, выданной СООО «НефтеХимТрейдинг» — продажа топлива на наших АЗС — временно приостанавливается. О возобновлении продаж сообщим дополнительно.





Так что заправки «Трайпл» не работают. Точнее, не продают топливо. Но некоторые автомобилисты продолжают приезжать по старым адресам, чтобы воспользоваться автомойкой.





Жилые комплексы в Военном городке: «Трайпл»





И еще немножечко про строительство. «Трайпл» прославился как строитель не только всех раздражающих зданий, но и как строитель тысяч квартир для минчан.





В 2009 году «Трайпл» строит каркасный дом с лазурными стеклоблоками на углу Маяковского и Денисовской (Маяковского, 100). Но тогда отдельным жилым домам еще не давали налево и направо собственные имена, как это происходит в последние годы.





В 2013 году начинается активное освоение Военного Городка за Уручьем: свободной территории там теперь много, есть где развернуться. Первым возникает жилой комплекс «Лесной городок»: 6 мапидовских панелек на 19 этажей каждая, стандартного дизайна, без каких-либо улучшений, — самые обычные.





Точнее, это три сдвоенных высотки, потому что у каждой пары — один адрес на два «столбика»: улица Героев 120-й Дивизии, 2, 4 и 6. Квартиры продают исходя из курса 1.350–1.600 долларов за квадратный метр — и они очень быстро расходятся (в придачу построили и многоуровневый паркинг).





Вскоре неподалеку начинается новая стройка — это уже ЖК «Липень». Те же самые 19-этажные панельки, но уже не серо-бирюзового цвета, а с яркими красными и синими национальными узорами по фасаду и на крыше. Причем и стоимость жилья тут была сильно ниже: 1.000 — 1.200 долларов.





Как раз во время строительства Чижа задержали, но объекты довели до конца, и дома по улицам 50 Лет Победы, 20 и 22, а также Курсанта Гвишиани, 4, 6, 8 и 10 сдали в 2016–2018 годах.





В 2018 году заселяются четыре «элитных» дома среди хрущевок Комаровки: жилой комплекс «Престижино» (улица Максима Богдановича, 52 с индексами А, Б, В и Г). Это монолитные каркасные жилые дома в 9 этажей каждый, упрятанные так, что с улицы не сразу и увидишь.





И тогда же «Трайпл» начинает новую стройку, снова в Военном Городке: это будет ЖК «Мармелад». Это снова те же самые панельки серии М111–90, но к которым приложило руку архитектурное бюро Nota Bene.





У домов (улица Курсанта Гвишиани, 7, 9 и 11) — яркая разноцветная раскраска, а у балконов — окна «в пол». И снова цена намного более разумная, чем у первых домов в «Лесном Городке»: всего от 1.080 до 1.200 долларов. Как раз рядом с этими тремя домами.





Таким образом, в восточной части Минска образовался целый уголок «Трайпла»: 15 высоток на 19 этажей каждая, тут же рядом их АЗС (ул. Героев Сталинграда, 2). Застройщик обещал построить рядом с «Мармеладом» гипермаркет ProStore (тот самый «Восточный»), который и правда построили. Ну, точнее, каркас поставили — но на этом и забросили.





В Администрации Первомайского района сообщили, что сначала надо дождаться завершения процедуры банкротства «Трайпла», потом — «определить заказчика по объекту» и «планировать продолжение строительства торгового центра». А еще не позднее 2021–го собирались «подтянуть» детский сад, школу и поликлинику — ну, вы сами все понимаете. Проектов новых домов за компанией не числится.





На самом деле, в империи Юрия Чижа и «Трайпла» было (и осталось) намного больше предприятий и объектов, чем описанные нами. Про часть из них многие беларусы знают — например, горнолыжный центр «Логойск».





Другие известны только специалистам либо бизнесменам, которые вели с ним торговлю — скажем, производство стройматериалов «КварцМелПром», фармацевтический завод «ТрайплФарм», сельскохозяйственный комплекс «Трайпл-Агро» и так далее.





Какие-то бизнесы уже в процессе ликвидации, какие-то продолжают существовать.





В целом положение всей империи Чижа можно описать теми же словами, которые подойдут к сети ProStore: вроде все сильно ухудшилось, но, делая хорошую мину при плохой игре, руководство продолжает расширять бизнес.





Ну, а арест и банкротство — ну и что, что арест, банкротство и санация. Может, как и в 2016–м, удастся отделаться штрафом на нужды государства...