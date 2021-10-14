Никита Пастухов — и резко высказался о гомосексуалах (сейчас эти комментарии уже удалены). Компания не осталась в стороне, пишет Один разработчик пошутил: пока он не нашёл мужа-программиста, чтобы не работать на улице, он оставляет рекрутерам свои контакты. В комментарии пришёл системный инженер из EPAM— и резко высказался о гомосексуалах (сейчас эти комментарии уже удалены). Компания не осталась в стороне, пишет dev.by





Месяц назад инженер-программист написал в LinkedIn: «Ищу мужа-программиста» — и собрал под ним почти 150 комментариев, в основном беззлобных и с юмором. На прошлой неделе он сделал пост-апдейт, мол, муж ещё не найден, а тем временем на улице холодает — и оставил свои контакты для рекрутеров.





Пост заметил системный инженер из EPAM Никита Пастухов (в LinkedIn у него в качестве места работы указан минский офис компании, однако в шапке профиля значится: Киев, Украина). Завязалась вот такая переписка.





Спустя пару дней цепочка комментариев под постом исчезла. А у самого Пастухова на странице появилось сообщение о том, что он находится «в поиске новой карьерной возможности».





В украинском офисе EPAM нам подтвердили, что компания в курсе его высказываний в сети LinkedIn. «Такое поведение является нарушением принятого в компании Кодекса этического поведения (Code of Ethical Conduct). Компания прекратила сотрудничество с этим специалистом».





В EPAM и ранее были случаи увольнения за высказывания в соцсетях. Так, в декабре 2019 года тестировщица Ольга Малкина назвала белорусский язык «уродским» в Facebook. И, судя по профилю в LinkedIn, в том же месяце она перестала работать в EPAM.





В компании тогда сказали, что трудовые отношения были прекращены по соглашению сторон. Комментировать детали отказались, сославшись на неприкосновенность частной информации и свою политику.





А вот что в EPAM рассказали в ответ на вопросы dev.by про то, какие последствия может повлечь поведение сотрудников на публичных площадках:





"В EPAM уникальная корпоративная культура, ценности и этические нормы которой разделяют и с пониманием принимают сотрудники по всему миру. Все эти ценности прописаны в нашем Code of Conduct и в том числе распространяются на высказывания в социальных сетях согласно Social Media Policy компании.





Мы открыты и, безусловно, поддерживаем и уважаем право каждого на личное мнение и свободу высказываний. При этом, если поведение сотрудника идёт вразрез с корпоративной культурой и может быть оскорбительным для других, либо нарушать нормы законодательства, мы оставляем за собой право реагировать на ситуацию".