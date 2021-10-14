Сегодня на торгах БВФБ валютная корзина подешевела ещё на 0,17% до минимума за 356 дней.





Курс доллара упал на 0,0069 BYN до 2,4695 BYN/USD. Белорусский рубль отыграл у доллара предыдущие два дня укрепления.





Напомним, что за вторник и среду американец подорожал на 0,0044 BYN.





С начала октября курс доллара опустился на 0,0441 BYN до минимума за 422 дня. До минимума за 14 месяцев сегодня не хватило всего 4 дня.





Курс евро вырос на 0,0036 BYN до 2,8650 BYN/EUR — максимума за 7 дней.





С начала недели евро подорожал уже третий раз, а предыдущую неделю он завершил на минимуме за 430 дней.





С начала месяца стоимость евровалюты обвалилась на 0,0554 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0078 BYN до 3,4402 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за последние 17 дней.





Российский рубль с начала октября подешевел слабее остальных валют. Его потери составили всего 0,0220 BYN.





Московская биржа

Банк России понизил официальный курс доллара на завтра всего на 7 копеек до 71,7846 RUB/USD.





Напомним, что на 12 октября был установлен минимальный курс доллара за последние 14,5 месяцев.





Официальный курс евро на завтра вырос сразу на 33 копейки до 83,3347 RUB/EUR, но всего пару дней назад евро находился на минимуме за 15 месяцев.