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В Минске продают легендарный ресторан: за 4 года он подорожал в 8 раз!

На интернет-аукцион выставили легендарный ресторан «Журавинка», сообщают «Минск-Новости».

Издание называет его «старейшим заведением общепита Минска», но это не так, замечает The Village Беларусь

Продавец выставил ценник в 75 миллионов долларов: за эту цену покупатель получит многофункциональный комплекс площадью более 10,6 тыс. м², в структуре которого есть отель, офисные площади, рестораны, банк, кафе.

Четыре года назад, в сентябре 2017–го, «Журавинку» уже выставляли на продажу за долги: тогда начальная цена объекта составляла 18,1 миллиона рублей (9,4 миллиона долларов). Тогда она принадлежала турецкому бизнесмену Суди Озкану. Получается, за это время ресторанный комплекс подорожал в 8 раз.

 «Журавинка» появилась в Минске в 1968 году: это творение архитекторов Оксаны Ткачук и Натана Шпигельмана. Двухэтажный куб, панорамное остекление второго этажа, — краткое описание здания типичного советского шикарного ресторана. 

Молодежь называла такие заведения конюшнями: огромное помещение без перегородок, много столиков. 

Трехзальный ресторан славился блюдами из клюквы (не зря название переводится с беларуского как «клюковка»): бодрящим ягодным напитком «Журавинка» или одноименными котлетами с добавлением болотных ягод. 

В 2000 году ресторан перестроили. Исчезли деревянные люстры в виде свечей и радужное панно, изображающее беларускую свадьбу. 

Новый ресторан, как позже и гостиница Crowne Plaza, стал излюбленным местом отдыха для гостей из южных стран.
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