Издание называет его «старейшим заведением общепита Минска», но это не так, замечает The Village Беларусь





Продавец выставил ценник в 75 миллионов долларов: за эту цену покупатель получит многофункциональный комплекс площадью более 10,6 тыс. м², в структуре которого есть отель, офисные площади, рестораны, банк, кафе.





Четыре года назад, в сентябре 2017–го, «Журавинку» уже выставляли на продажу за долги: тогда начальная цена объекта составляла 18,1 миллиона рублей (9,4 миллиона долларов). Тогда она принадлежала турецкому бизнесмену Суди Озкану. Получается, за это время ресторанный комплекс подорожал в 8 раз.





«Журавинка» появилась в Минске в 1968 году: это творение архитекторов Оксаны Ткачук и Натана Шпигельмана. Двухэтажный куб, панорамное остекление второго этажа, — краткое описание здания типичного советского шикарного ресторана.





Молодежь называла такие заведения конюшнями: огромное помещение без перегородок, много столиков.





Трехзальный ресторан славился блюдами из клюквы (не зря название переводится с беларуского как «клюковка»): бодрящим ягодным напитком «Журавинка» или одноименными котлетами с добавлением болотных ягод.





В 2000 году ресторан перестроили. Исчезли деревянные люстры в виде свечей и радужное панно, изображающее беларускую свадьбу.





Новый ресторан, как позже и гостиница Crowne Plaza, стал излюбленным местом отдыха для гостей из южных стран.