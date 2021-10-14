Как сообщили в Национальном банке РБ, снижение активов вызвано плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в размере 240 млн. долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.





Последняя снизилась на 25,4 млн. долларов — до 2 961,4 млн. долларов в связи с уменьшением цен на золото на мировом рынке.





Резервные активы Беларуси в иностранной валюте снизились по сравнению с августом на 10,9 млн. долларов и составили на 1 октября 3 991,1 млн. долларов. Стоимость специальных прав заимствования МВФ упала на 4,8 млн. долларов — до 1 453,4 млн. долларов. Но прочие активы увеличились на 4,4 млн. долларов и достигли 54 млн. долларов.





В Национальном банке отметили, что поддержанию уровня резервов в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также покупка иностранной валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже.





Там в сентябре физические лица реализовали в чистом выражении 182,8 млн. долларов, субъекты хозяйствования — нерезиденты — 47,5 млн. долларов, а банки — 23,9 млн. долларов, в то время как белорусские предприятия купили валюты на 179,4 млн. долларов. Таким образом, Нацбанк имел возможность приобрести всего 74,8 млн. долларов.





Совсем немного привлек в сентябре и Минфин посредством выпуска ценных бумаг. Он реализовал на внутреннем рынке валютные облигации на 17,7 млн. долларов. Из них через биржу было продано именных облигаций всего на 0,09 млн. долларов.





В целом за девять месяцев текущего года Минфин разместил на внутреннем рынке государственные долгосрочные облигации на 191,00 млн. белорусских рублей и 817,34 млн. долларов. Из них именных облигаций было на 191,00 млн. рублей и 784,85 млн. долларов, облигаций на предъявителя — на 32,49 млн. долларов.





На Белорусской валютно-фондовой бирже реализовано именных облигаций на 26,52 млн. долларов.





При этом вложения коммерческих банков (без учета Банка развития) в долговые обязательства центрального правительства РБ в августе сократились на 261,3 млн. рублей и составили 7 997,5 млн. рублей (данные за сентябрь пока неизвестны).





Вложения коммерческих банков в долговые обязательства местных органов управления сократились в августе на 12,2 млн. рублей — до 2 020,1 млн. рублей.





Коммерческие банки свои валютные резервы также быстро наращивают. В августе их требования к нерезидентам РБ увеличились на 160,4 млн. долларов и достигли 1 510,6 млн. долларов. Требования к нерезидентам в белорусских рублях увеличились на 14,6 млн. рублей — до 76,7 млн. рублей.





При этом объем средств, привлеченных коммерческими банками от нерезидентов, в августе сократился на 109,9 млн. долларов — до 5 164,2 млн. долларов. Судя по этим данным, в банковской системе РБ сложился некоторый избыток валютных ресурсов.





У белорусских коммерческих банков имеются в собственности и ценные бумаги нерезидентов, но совсем немного. По данным на 1 сентября 2021 года банки владели долговыми обязательствами нерезидентов на 120,6 млн. рублей и акциями нерезидентов на 4,7 млн. рублей. За август данные показатели практически не изменились.