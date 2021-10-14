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Беларусь будет восстанавливать железные дороги в Азербайджане

Ранее отечественные строители подтвердили намерение строить агрогородки и восстанавливать школы, детсады и больницы в пострадавшем после войны Карабахе.

CC0 / Pixabay / StockSnap /


Беларусь будет восстанавливать транспортную инфраструктуру в Азербайджане, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

В понедельник министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко встретился в Минске с послом Азербайджана Ульви Бахшалиевым.

"Белорусская сторона получила приглашение посетить Азербайджан, чтобы посмотреть на месте, какие проекты можно реализовать. Будет прорабатываться состав рабочей группы. В нее войдут специалисты наших проектных организаций ("Белгипродор" и "Институт Белжелдорпроект" – Sputnik)", – рассказала пресс-секретарь белорусского Минтранса Анна Куриленок.

Авраменко отметил, пишет Sputnik, что проектирование транспортной инфраструктуры у Беларуси есть соответствующие мощности и специалисты, особенно в части железных дорог. По словам азербайджанского посла, в стране много перспективных проектов, которые нужно реализовать.

Помощь белорусских строителей

После конфликта в Карабахе Беларусь предложила Азербайджану помощь в "реанимации" пострадавших территорий. Белорусские строители, к примеру, готовы восстанавливать жилье, школы, детские сады и больницы. Также они планируют построить в регионе агрогородки по типу белорусских. В этом году Беларусь поставила в Азербайджан стройматериалов на сумму более 3,5 миллиона долларов.
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