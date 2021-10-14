



Так оказалась решена проблема неравной конкуренции между российскими производителями цветов и зарубежными поставщиками импортных цветов.





До 31 августа в Беларуси «уполномоченные экономические операторы» освобождались от НДС при ввозе продукции, в том числе цветов, пишет Оfficelife.media которые потом экспортировали в страны ЕАЭС.









Льгота по НДС для уполномоченных экономических операторов давала ряд преимуществ: импортеры стремились заключать с ними посреднические договоры. Ввоз товаров через таможенный склад позволял сэкономить на «ввозном» НДС и сократить транспортно-логистические расходы при поставках в другие страны, особенно входящие в ЕАЭС.