В России не будет акциза на цветы, поскольку прекратился белорусский демпинг
Российский Минфин отказался от идеи введения акцизов на цветы: поставки дешевой продукции удалось прекратить после того, как Беларусь отменила нулевой НДС для импортеров.
Так оказалась решена проблема неравной конкуренции между российскими производителями цветов и зарубежными поставщиками импортных цветов.
До 31 августа в Беларуси «уполномоченные экономические операторы» освобождались от НДС при ввозе продукции, в том числе цветов, пишет Оfficelife.media которые потом экспортировали в страны ЕАЭС.
Льгота по НДС для уполномоченных экономических операторов давала ряд преимуществ: импортеры стремились заключать с ними посреднические договоры. Ввоз товаров через таможенный склад позволял сэкономить на «ввозном» НДС и сократить транспортно-логистические расходы при поставках в другие страны, особенно входящие в ЕАЭС.
09:29 14/10/2021
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