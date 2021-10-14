+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В России не будет акциза на цветы, поскольку прекратился белорусский демпинг

Российский Минфин отказался от идеи введения акцизов на цветы: поставки дешевой продукции удалось прекратить после того, как Беларусь отменила нулевой НДС для импортеров.


Так оказалась решена проблема неравной конкуренции между российскими производителями цветов и зарубежными поставщиками импортных цветов.

До 31 августа в Беларуси «уполномоченные экономические операторы» освобождались от НДС при ввозе продукции, в том числе цветов, пишет Оfficelife.media которые потом экспортировали в страны ЕАЭС.


Льгота по НДС для уполномоченных экономических операторов давала ряд преимуществ: импортеры стремились заключать с ними посреднические договоры. Ввоз товаров через таможенный склад позволял сэкономить на «ввозном» НДС и сократить транспортно-логистические расходы при поставках в другие страны, особенно входящие в ЕАЭС.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]