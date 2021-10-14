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«Это означает, что наша электросеть будет присоединена к европейской, станет неотъемлемой ее частью, — сказал он. — Мы отсоединимся от электрических сетей России и Беларуси. Это усилит нашу энергетическую независимость, создаст дополнительные рыночные возможности для украинских производителей и поставщиков электроэнергии зарабатывать деньги на рынке Европейского союза».





Украинская энергосистема в настоящее время работает синхронно с энергосистемами России и Беларуси.





Официальный Киев заявляет, пишет Naviny.online, что основные технологические условия, предусмотренные соглашением об объединении энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E, уже выполнены.





На протяжении нескольких дней зимой и летом 2022 года Украина намерена протестировать работу своей энергосистемы в изолированном от РФ и Беларуси режиме. Если испытания пройдут успешно, украинская энергосистема перейдет на пробную параллельную работу с ENSTO-E. Окончательная синхронизация систем запланирована на 2023 год.





С начала 2021 года Украина была единственным покупателем белорусской электроэнергии. По данным энергокомпании «Укрэнерго», за пять месяцев в украинскую энергосистему было поставлено 522,612 тыс. кВт•ч электричества. Данные белорусской статистики на этот счет отсутствуют — Национальный статистический комитет прекратил публиковать актуальные сведения об экспорте и импорте электроэнергии и изъял из своих баз информацию об этом за все месяцы с начала 2021 года.





26 мая Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла постановление «О доступе к пропускной способности межгосударственных сечений», которым запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября. Технически решение было оформлено как ограничение до нуля пропускной способности трансграничных линий электропередачи между Украиной и государствами, не входящими в Энергетическое сообщество — международную организацию, объединяющую Евросоюз и страны-соседи в целях создания единого общеевропейского энергетического рынка. Беларусь и Россия в него не входят.



