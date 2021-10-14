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Из-за нехватки чипов Apple сокращает производство iPhone 13

Компания Apple сократит производство iPhone из-за нехватки чипов. В частности, в 2021 году будет выпущено на 10 млн единиц iPhone 13 меньше из-за продолжительной нехватки чипов.



Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Компания ожидала, что в последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже, потому что Broadcom Inc. и Texas Instruments Inc. изо всех сил пытаются поставить достаточное количество компонентов", - сообщают источники.
Источник: Анна Полисученко
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