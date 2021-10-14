







Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.





"Компания ожидала, что в последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже, потому что Broadcom Inc. и Texas Instruments Inc. изо всех сил пытаются поставить достаточное количество компонентов", - сообщают источники.