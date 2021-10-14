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Apple объявила дату второй осенней презентации

Вторая осенняя презентация Apple пройдет 18 октября.



Компания отправила журналистам приглашение на презентацию под слоганом «В отрыв». По данным инсайдеров, пишет dev.by, на мероприятии могут показать новый процессор, MacBook Pro в новом дизайне и обновленную версию iPad Pro. Дизайн MacBook Pro не обновлялся с 2016 года. Ранее в сентябре 2021 года Apple представила iPad mini, линейку iPhone 13 новые Apple Watch.
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