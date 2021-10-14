







Производство по делу об экономической несостоятельности Климовичского ЛВЗ началось в сентябре 2017 года. Предприятие было признано банкротом в мае 2018 года. У компании наблюдался недостаток собственных оборотных средств, а с 2016 года имелась просроченная задолженность перед бюджетом, пишет Ежедневник. По состоянию на октябрь 2018 года в реестре ЛВЗ было более 220 кредиторов, сумма требований которых составила более 50,3 млн рублей. В итоге ликероводочный завод отправили на годовую санацию. Режим финансового оздоровления продлевался несколько раз. Последний раз в декабре 2020 года. При этом правительство одобрило санацию сразу на 5 лет - до 15 ноября 2025 года.





1 октября 2021 года Экономический суд Могилевской области вновь рассмотрел дело об экономической несостоятельности Климовичского ликероводочного завода и принял решение прекратить его. Причина – «восстановление платежеспособности должника в процедуре санации».





В связи с этим стоит обратить внимание на три важных момента. В настоящее время в коридорах власти обсуждается законопроект «Об урегулировании неплатежеспособности». Александр Лукашенко поручал правительству изменить идеологию этого документа: уйти от банкротства к реабилитации проблемных предприятий. В августе было велено вообще отходить от судебного сопровождения всех этапов рассмотрения дел об экономической несостоятельности, чтобы «не перегружать суды несвойственными вопросами».





«Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления окончательно сосредоточится в правительстве, отраслевых органах власти и исполкомах», - сказал Лукашенко.





Тем временем Климовичский ликероводочный завод стал активно осваивать новые рынки сбыта своей продукции. Однако при этом 77% экспорта все равно приходится на регионы России. И это при том, что недавно Минфин РФ предложил обязать импортеров крепкого алкоголя или вина из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предоставлять банковскую гарантию в таможенные органы. Данное требование отменяли с 2021 года, что в результате позволило недобросовестным поставщикам уходить от уплаты акциза.





По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, из стран ЕАЭС в России в основном ввозятся коньяк и бренди из Армении (3 млн декалитров (дал) в 2020 году) и водка из Беларуси (1,7 млн дал).





Общий объем нелегального импорта из стран ЕАЭС оценивается в 1–2 млн дал. В связи с этим бюджет России теряет от 2 до 5 млрд российских рублей. Себестоимость алкоголя без уплаченного акциза меньше, и обычно он продается ниже установленной российскими властями минимальной розничной цены. Но если требование предоставлять банковские гарантии вновь заработает, махинации станут нецелесообразными: если компании не используют марки и не вернут их государству, банк возместит в бюджет определенную законодательством сумму и затем спишет ее с компании.





Климовичскому ликеро-водочному заводу будет непросто и на внутреннем рынке, несмотря на то, что он с июля 2015 года входит в состав алкогольного госхолдинга «Минск Кристалл Групп». Дело в том, что частники за относительное короткое время сумели отвоевать долю у государственных предприятий и продолжают ее увеличивать. Как следствие, два частных производителя крепкого алкоголя из Беларуси - «Завод Бульбашъ» и Минский завод виноградных вин - отметились в рейтинге The Millionaire`s Club 2021, в который входят самые популярные спиртные напитки в мире. Ни один из госов в него не попал. Из других ведущих частных производителей стоит выделить компании «Сябры», «Армянский стандарт», «Паричскую винарня» и «Винокурню Нарочь». Трое последних выбрали неводочные ниши, сосредоточившись, в частности, на выпуске коньяка и недорогих виски, джина и других видов горячительного.



