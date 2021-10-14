Климовичский ЛВЗ вывели из банкротства, но на Россию ему рассчитывать не приходится
Экономический суд Могилевской области прекратил производство по делу об экономической несостоятельности Климовичского ликероводочного завода. Решение произошло на фоне намерения России ужесточить ввоз белорусской водки.
Производство по делу об экономической несостоятельности Климовичского ЛВЗ началось в сентябре 2017 года. Предприятие было признано банкротом в мае 2018 года. У компании наблюдался недостаток собственных оборотных средств, а с 2016 года имелась просроченная задолженность перед бюджетом, пишет Ежедневник. По состоянию на октябрь 2018 года в реестре ЛВЗ было более 220 кредиторов, сумма требований которых составила более 50,3 млн рублей. В итоге ликероводочный завод отправили на годовую санацию. Режим финансового оздоровления продлевался несколько раз. Последний раз в декабре 2020 года. При этом правительство одобрило санацию сразу на 5 лет - до 15 ноября 2025 года.
1 октября 2021 года Экономический суд Могилевской области вновь рассмотрел дело об экономической несостоятельности Климовичского ликероводочного завода и принял решение прекратить его. Причина – «восстановление платежеспособности должника в процедуре санации».
В связи с этим стоит обратить внимание на три важных момента. В настоящее время в коридорах власти обсуждается законопроект «Об урегулировании неплатежеспособности». Александр Лукашенко поручал правительству изменить идеологию этого документа: уйти от банкротства к реабилитации проблемных предприятий. В августе было велено вообще отходить от судебного сопровождения всех этапов рассмотрения дел об экономической несостоятельности, чтобы «не перегружать суды несвойственными вопросами».
«Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления окончательно сосредоточится в правительстве, отраслевых органах власти и исполкомах», - сказал Лукашенко.
Тем временем Климовичский ликероводочный завод стал активно осваивать новые рынки сбыта своей продукции. Однако при этом 77% экспорта все равно приходится на регионы России. И это при том, что недавно Минфин РФ предложил обязать импортеров крепкого алкоголя или вина из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предоставлять банковскую гарантию в таможенные органы. Данное требование отменяли с 2021 года, что в результате позволило недобросовестным поставщикам уходить от уплаты акциза.
По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, из стран ЕАЭС в России в основном ввозятся коньяк и бренди из Армении (3 млн декалитров (дал) в 2020 году) и водка из Беларуси (1,7 млн дал).
Общий объем нелегального импорта из стран ЕАЭС оценивается в 1–2 млн дал. В связи с этим бюджет России теряет от 2 до 5 млрд российских рублей. Себестоимость алкоголя без уплаченного акциза меньше, и обычно он продается ниже установленной российскими властями минимальной розничной цены. Но если требование предоставлять банковские гарантии вновь заработает, махинации станут нецелесообразными: если компании не используют марки и не вернут их государству, банк возместит в бюджет определенную законодательством сумму и затем спишет ее с компании.
Климовичскому ликеро-водочному заводу будет непросто и на внутреннем рынке, несмотря на то, что он с июля 2015 года входит в состав алкогольного госхолдинга «Минск Кристалл Групп». Дело в том, что частники за относительное короткое время сумели отвоевать долю у государственных предприятий и продолжают ее увеличивать. Как следствие, два частных производителя крепкого алкоголя из Беларуси - «Завод Бульбашъ» и Минский завод виноградных вин - отметились в рейтинге The Millionaire`s Club 2021, в который входят самые популярные спиртные напитки в мире. Ни один из госов в него не попал. Из других ведущих частных производителей стоит выделить компании «Сябры», «Армянский стандарт», «Паричскую винарня» и «Винокурню Нарочь». Трое последних выбрали неводочные ниши, сосредоточившись, в частности, на выпуске коньяка и недорогих виски, джина и других видов горячительного.
07:21 14/10/2021
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