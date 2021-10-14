Сегодня белорусские власти хотят провести изменения таким образом, чтобы ничего не менялось, отметил экономический обозреватель Сергей Чалый на онлайн-конференции Reshape 2021.





«Сегодня руководству страны ничего не остается, только как хвастаться достижениями этого года, который от них вообще не зависел. Мы видим улучшение экспорта, но это не меняет ничего внутри страны. Как при таком росте экспорта можно иметь внутренние инвестиции в отрицательной величине? Это загадка», – сказал Чалый.





Рассуждая о реформах, пишет Ежедневник, он заметил, что, прежде всего, белорусам нужно перестать думать о страхах, которые сознательно культивировались в стране годами.





Чалый согласен с тем, что люди продолжают и сегодня бояться реформ. Как он отметил, белорусы думают, что при реформах их ждет неопределенное будущее.





«Но какое оно неопределенное? Нужно оглянуться по сторонам, посмотреть на соседние страны, которые за последние 25 лет далеко ушли вперед», – обратил внимание экономический обозреватель.





«Не нужно бояться экспериментировать», – подчеркнул он.





Сергей Чалый также придерживается мнения, что нельзя реформы проводить плавно и постепенно.





«Я исхожу из того, что перемены, реформы должны быть довольно быстрыми, чтобы в рамках одного поколения люди увидели изменения. И это очень важно», – заметил он.

Как коммуницировать о реформах

При этом встает вопрос: как эффективно донести до белорусов всю информации касательно реформ, чтобы люди поверили в их успех.





«Да, надо понимать, что любые реформы – это перераспределительный механизм. Сегодня, возможно, вы в чем-то потеряете, но выиграете потом. И это надо объяснять», – считает Чалый.





«Мы знаем на примере исторических случаев, как реформы сами по себе останавливались, потому что появлялись «ранние победители». Те, кто выиграл от незавершенных реформ, приобретают столь серьезный политический вес, что в их интересах не продолжать эти реформы до конца. Это произошло в России. Изначально там была идея увеличить конкуренцию, а в результате получился олигархический капитализм», – напомнил независимый аналитик.





По его мнению, гражданам страны нужно рассказывать, кто будет первичный бенефициар, а кто пострадает от реформ. Также необходимо подчеркивать, что вторым будет оказана помощь и брошенным никто не останется.





Кроме того, Сергей Чалый обратил на важность публичного контроля при проведении реформ.

В первую очередь – судебная и реформа соцобеспечения

Что касается самих реформ, самый базовый элемент – это судебная система, заметил эксперт. Важна ее независимость.





«Не должно быть так как сегодня, когда одной из сторон в суде выступает государство, то решение известно заранее. Без нормальной судебной системы и остальное работать не будет», – отметил он.





Вторая по важности реформа – это реформа соцобеспечения.





Отдельно Сергей Чалый остановился на значимости реформ образования и здравоохранения.





Он подчеркнул, что образование – это та вещь, которая в долгосрочной перспективе обеспечивает конкурентоспособность страны.





«Когда решены, допустим, базовые интересы, самый низкий уровень, люди задаются вопросом: в какой детский сад отправить ребенка, какая поликлиника и т.д. То есть они начинают предъявлять счет на качественные услуги государству», – сказал Чалый.





«И пока все обсуждали, что мы буде делать, когда от нас уедут программисты, мы внезапно выяснили, что от нас уехали учителя и врачи», – заметил эксперт, комментируя сегодняшнюю ситуацию в стране.





По его мнению, запрос со стороны общества в 2020 году состоял в том, что люди перестали хотеть только чарку и шкварку, им стали важны и другие вещи.





«И еще один важный момент. Нужно понимать, что мы не вчера родились - огромное количество людей разрабатывало массу предложений в своих предметных областях. Реформу местного самоуправления, реформу пенсионной системы, образования и т.д. Эти вещи есть внутри ведомств на тот случай, если поменяется политическая воля», – резюмировал аналитик.



