Декрет также направлен на создание равных условий для всех участников рынка пилопродукции и формирование справедливых рыночных цен. Документом корректируется Декрет № 6 от 7 мая 2012 года «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности», пишет realt.by





Подписанным документом отменяется норма об освобождении субъектов хозяйствования от обязательного заключения сделок по экспорту пилопродукции и щепы на биржевых торгах.





Декрет выступает в силу через 6 месяцев после официального опубликования.





Напомним, в Минской области недавно возникли проблемы с дровами и торфом. КГК Минской области по результатам контрольно-аналитических мероприятий предложил облисполкому принять меры по бесперебойному обеспечению населения торфяным и древесным топливом на предстоящий отопительный сезон.





— Так, на 30 августа 2021 года в 17 филиалах ГП «Миноблтопливо» было в наличии только 462 т торфобрикета и 5685 куб. м дров. Этого количества достаточно для удовлетворения 132 (7,6%) и 1160 (32%) поступивших от населения заявок. На конец августа торфобрикет отсутствовал в Березинском и Пуховичском филиалах ГП «Миноблтопливо», — сообщали в пресс-центре ведомства.





Потребление дров в этом году выросло на 30%, о чем сообщил 10 октября министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Связано это с тем, что минувшая зима была более суровой, чем обычно и, готовясь в очередной раз к холодам, люди решили перестраховаться. А также рассказал, что в Беларуси можно самостоятельно заготовить дрова или купить готовые.





— Это самый удобный вариант: «я хочу дрова, привезите их мне». Почему и произошло, на мой взгляд, легкое недопонимание и в отдельных случаях разбалансировка системы? Ввиду разницы в стоимости у особо предприимчивых людей появилось желание купить за социальную тему — подешевле. И тут же из этих дров сделать продукты и реализовать на экспорт, — объяснил он.







