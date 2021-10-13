Путин заговорил о нефти по 100 долларов

Мировые цены на нефть могут достигнуть уровня в 100 долларов за баррель. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума Российская энергетическая неделя, сообщает Интерфакс в среду, 13 октября.





«Вполне возможно», – ответил он на соответствующий вопрос модератора заседания и напонил, что нефть сейчас растет в цене.





По словам Путина, Россия вместе с партнерами по ОПЕК+ делает все для того, чтобы «нефтяной рынок стабилизировался окончательно». Они не допускают резких скачков нефтяных цен, поскольку «это не в наших интересах».





Путин признал, что решения о сдерживании добычи нефти – это «сложные решения для наших компаний», поскольку Россия добывает нефть в сложных климатических условиях, но в итоге выиграли и рынок, и компании, и бюджет.





«Но мы еще не достигли докризисного уровня добычи в 11 млн б/с. Наша задача – наращивать добычу в соответствии с потребностями рынка», – сказал Путин. Его цитирует Телеграф





«Мы не стремимся сдерживать добычу, чтобы цены подскочили до небес. Мы за то, чтобы это движение было плавным и сбалансированным», – резюмировал он.





Напомним, 11 октября цена на Brent выросла на 2% и достигла $84,01 впервые с октября 2018 года. Нефть WTI подорожала на $1,62 до $81,3 – самой высокой цены с 2014 года.





Не смотря на это, Международное энергетическое агентство прогнозирует, что политика по углеродной нейтральности во всем мире приведет к падению цены нефти до $36 за баррель к 2030 году и до $24 за баррель к 2050 году.











