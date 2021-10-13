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Умер директор Чернобыльской АЭС - он руководил ей в момент катастрофы

Скончался первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, сообщила пресс-служба ЧАЭС.

Брюханов умер на 85-м году жизни 13 октября, говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.



Брюханов руководил станцией с 1970 по 1986 годы.

В 1959 году окончил энергетический факультет Ташкентского политехнического института, после работал на Ангренской ТЭС, Славянской ГРЭС, в 1969 был назначен директором будущей ЧАЭС.

Участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.

В 1988 году он был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении общего режима, в сентябре 1991 года был освобожден. 

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. 

Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Беларуси, европейской части России и Молдовы.
Источник: vz.ru
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