Брюханов умер на 85-м году жизни 13 октября, говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.













Брюханов руководил станцией с 1970 по 1986 годы.





В 1959 году окончил энергетический факультет Ташкентского политехнического института, после работал на Ангренской ТЭС, Славянской ГРЭС, в 1969 был назначен директором будущей ЧАЭС.





Участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.



В 1988 году он был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении общего режима, в сентябре 1991 года был освобожден.





Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики.





Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Беларуси, европейской части России и Молдовы.