Умер директор Чернобыльской АЭС - он руководил ей в момент катастрофы
Скончался первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, сообщила пресс-служба ЧАЭС.
Брюханов умер на 85-м году жизни 13 октября, говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Брюханов руководил станцией с 1970 по 1986 годы.
В 1959 году окончил энергетический факультет Ташкентского политехнического института, после работал на Ангренской ТЭС, Славянской ГРЭС, в 1969 был назначен директором будущей ЧАЭС.
Участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.
В 1988 году он был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении общего режима, в сентябре 1991 года был освобожден.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики.
Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Беларуси, европейской части России и Молдовы.
Источник: vz.ru
17:44 13/10/2021
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