Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) уже начал переговоры с представителями клуба.





Стороны уже обсуждали возможную продажу клуба в 2020 году, но тогда владельцы "Интера" отказались от сделки.





PIF приобрел около 80% акций "Ньюкасла". В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.





Прежде главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщали, что сделка о продаже "Ньюкасла" оценивается в € 350 млн.