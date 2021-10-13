



В Березовском районе два предприятия остановили работу по требованию санитарно-эпидемиологической службы





Такое решение было принято по итогам проверки специалистами районного центра гигиены и эпидемиологии двух организаций – ЗАО «Береза-Лада» и ОАО «Березовское автотранспортное предприятие». В них были выявлены нарушения антиковидных мероприятий. Каких именно – не уточняется, но, по всей видимости, речь идет об использовании дезинфицирующих средств и защитных масок на рабочих местах. «Деятельность организаций будет возобновлена после устранения всех выявленных недостатков», – отметили в районном ЦГиЭ.





Ранее из-за несоблюдения антикоронавирусных предписаний в Березе были закрыты два магазина – продовольственный «Стесис» и промтоварный «АРС». Первый, устранив все нарушения, открылся уже через день, второй пока закрыт для посетителей.



