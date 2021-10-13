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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Березовском районе два предприятия остановили работу по требованию санитарно-эпидемиологической службы

Причина – несоблюдение антиковидных мер


В Березовском районе два предприятия остановили работу по требованию санитарно-эпидемиологической службы

Такое решение было принято по итогам проверки специалистами районного центра гигиены и эпидемиологии двух организаций – ЗАО «Береза-Лада» и ОАО «Березовское автотранспортное предприятие». В них были выявлены нарушения антиковидных мероприятий. Каких именно – не уточняется, но, по всей видимости, речь идет об использовании дезинфицирующих средств и защитных масок на рабочих местах. «Деятельность организаций будет возобновлена после устранения всех выявленных недостатков», – отметили в районном ЦГиЭ.

Ранее из-за несоблюдения антикоронавирусных предписаний в Березе были закрыты два магазина – продовольственный «Стесис» и промтоварный «АРС». Первый, устранив все нарушения, открылся уже через день, второй пока закрыт для посетителей.
"Вечерний Брест"
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