По ним видно, с какими трудностями сталкивается финансовый сектор экономики, пишет banki24.by





В Беларуси продолжается период обнародования квартальной отчетности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. Ранее мы уже разобрали отчеты Приорбанка, Белгазпромбанка и Банка ВТБ (Беларусь). Теперь пришла очередь Беларусбанка и Банка развития.





Беларусбанк – это самый крупный банк страны по величине активов. Сегодня этот банк контролируется государством. Через Госкомимущество власти напрямую владеют 99,11% акций данного банка. Активы Беларусбанка выросли с 36,8 до 38,1 млрд BYN. Кредит клиентам банка возрос с 27,3 до 28,1 млрд BYN. Также в 2021 году Беларусбанк нарастил инвестиционный портфель в ценных бумагах – с 4,104 до 4,658 млрд BYN.





В предыдущем материале мы указывали, что в Беларуси основу инвестиционного портфеля банковской системы составляют гособлигации. Поскольку Беларусбанк – это госбанк и самый крупный банк в стране, то у него аналогичная структура вложений в ценные бумаги.





Справочно: на 1 сентября 2021 года в обращении находились внутренние облигации Минфина на суммы 1,479 млрд BYN, 2,649 млрд USD, 1,030 млрд EUR и 147,4 млн RUB. При этом на ту же дату банки вложили в ценные бумаги правительства 8 млрд BYN, в ценные бумаги регионов – 2 млрд BYN в эквиваленте.





На 1 октября средства НБРБ в Беларусбанке составили 1,329 млрд BYN. В 2020 году Нацбанк активно предоставлял антикризисные кредиты банкам, чтобы заместить отток депозитов. На 1 января 2020-го средства регулятора в Беларусбанке были равны всего 63,4 млн BYN, но затем стали быстро расти.





За 9 месяцев 2021 года Беларусбанк заработал 333,3 млн BYN прибыли (против 248,7 млн BYN годом ранее). Однако подъем прибыли произошел на фоне резкого снижения отчислений в резервы – с 522,9 до 315,6 млн BYN. Падение отчислений у банков — следствие действий регулятора.





Весной 2020 года НБРБ объявил о регуляторных послаблениях коммерческим банкам. Банки относят на расходы меньшие суммы денег и тем самым наращивают прибыль.





В недавнем прошлом Беларусбанк пережил 2 докапитализации. Сначала в октябре 2020-го уставный фонд был увеличен из денег Минфина на 246 млн BYN, затем на рубеже декабря-января банк получил из бюджета еще 796,6 млн BYN.





Банк развития – это особая небанковская кредитно-финансовая организация. БРРБ реализует проекты в госсекторе и поддерживает экспортное кредитование.





Как инструмент поддержки реального сектора часто используется эмиссия облигаций Банка развития. В августе 2021 года Банк развития зарегистрировал собственные облигации на общую сумму 1 млрд BYN. В 2021 году активы БРРБ выросли с 11,6 до 11,8 млрд BYN.





За 9 месяцев 2021-го кредит клиентам увеличился с 6,7 до 7,1 млрд BYN. Однако чужие ценные бумаги на балансе Банка развития снизились по объему с 3,026 до 2,755 млрд BYN. Прибыль Банка развития поднялась со 143,1 до 290,7 млн BYN.





Это, в основном, произошло за счет падения чистых отчислений в резервы – с +91 до -76,9 млн BYN.





Как сообщили banki24.by в Банке развития, прибыль до налогообложения, без учёта чистых отчислений в резервы, выросла по сравнению с сопоставимым периодом 2020 года на 18,1 млн. BYN с 234,1 до 252,2 млн. BYN.







