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Крупнейший энергоконцерн Германии приостановил продажи газа из-за рекордных цен

Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON приостанавливает заключение новых договоров с конечными потребителями на поставки газа в свете роста цен.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании.

«К сожалению, в настоящее время мы не можем вам представить предложения касательно природного газа», - говорится в сообщении. Кроме того, как пишет издание FOCUS Online, E.ON теперь нельзя найти на распространенных в Германии онлайн-площадках для сравнения предложений.

В заявлении для газеты Handelsblatt концерн отметил, что «сейчас по-новому структурирует свои продукты» из-за роста расходов на закупки энергоносителей.
С начала года по начало октября газ в Европе подорожал почти в 8 раз до беспрецедентных 1950 долларов за тысячу кубометров (рекорд, установленный 6 октября).

С тех пор газовые котировки снизились почти вдвое, но остаются на 300% выше уровней, на которых начинали год. На торгах лондонской биржи ICE во вторник цена ноябрьских фьючерсов установилась на отметке 1050 долларов за тысячу кубов, хотя в течение дня снижалась до 970.

Европа встречает отопительный сезон с рекордно низкими запасами в хранилищах: на 29 сентября в них было 80 млрд кубометров против 103 млрд на ту же дату год назад. При этом Германия даже ближе к энергокризису, чем другие страны ЕС, отмечают аналитики Nordea: запасы в ПХГ «Газпрома» на территории страны втрое ниже прошлогодних.

​Промышленный сектор Европы уже начал сокращать спрос на природный газ, поскольку рекордные цены сделали топливо недоступным для многих потребителей, отмечает Bloomberg.
Источник: finanz.ru
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