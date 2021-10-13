Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании.





«К сожалению, в настоящее время мы не можем вам представить предложения касательно природного газа», - говорится в сообщении. Кроме того, как пишет издание FOCUS Online, E.ON теперь нельзя найти на распространенных в Германии онлайн-площадках для сравнения предложений.





В заявлении для газеты Handelsblatt концерн отметил, что «сейчас по-новому структурирует свои продукты» из-за роста расходов на закупки энергоносителей.

С начала года по начало октября газ в Европе подорожал почти в 8 раз до беспрецедентных 1950 долларов за тысячу кубометров (рекорд, установленный 6 октября).





С тех пор газовые котировки снизились почти вдвое, но остаются на 300% выше уровней, на которых начинали год. На торгах лондонской биржи ICE во вторник цена ноябрьских фьючерсов установилась на отметке 1050 долларов за тысячу кубов, хотя в течение дня снижалась до 970.





Европа встречает отопительный сезон с рекордно низкими запасами в хранилищах: на 29 сентября в них было 80 млрд кубометров против 103 млрд на ту же дату год назад. При этом Германия даже ближе к энергокризису, чем другие страны ЕС, отмечают аналитики Nordea: запасы в ПХГ «Газпрома» на территории страны втрое ниже прошлогодних.





​Промышленный сектор Европы уже начал сокращать спрос на природный газ, поскольку рекордные цены сделали топливо недоступным для многих потребителей, отмечает Bloomberg.