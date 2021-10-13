Не задерживаются: на Слуцком сыродельном комбинате директора меняются каждый год
Вот и 13 октября на предприятие назначен новый гендиректор.
Руководителем комбината стал Александр Герасимёнок.
Бывший гендиректор Сергей Сороговец после отпуска написал заявление и сегодня был освобождён от должности. Он руководил комбинатом с 14 декабря 2020 года.
А с 2017 года на предприятии уже сменилось четыре гендиректора.
Как сообщают работники из среднего звена комбината, частая смена директоров не приводит ни к чему хорошему. Сотрудники не успевают привыкнуть к требованиям нового начальника, как назначают нового, сообщает zamkadomby.
14:51 13/10/2021
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