+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Не задерживаются: на Слуцком сыродельном комбинате директора меняются каждый год

Вот и 13 октября на предприятие назначен новый гендиректор.

Руководителем комбината стал Александр Герасимёнок

Бывший гендиректор Сергей Сороговец после отпуска написал заявление и сегодня был освобождён от должности. Он руководил комбинатом с 14 декабря 2020 года.

А с 2017 года на предприятии уже сменилось четыре гендиректора.

Как сообщают работники из среднего звена комбината, частая смена директоров не приводит ни к чему хорошему. Сотрудники не успевают привыкнуть к требованиям нового начальника, как назначают нового, сообщает zamkadomby.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]