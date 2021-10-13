Руководителем комбината стал Александр Герасимёнок.





Бывший гендиректор Сергей Сороговец после отпуска написал заявление и сегодня был освобождён от должности. Он руководил комбинатом с 14 декабря 2020 года.





А с 2017 года на предприятии уже сменилось четыре гендиректора.





Как сообщают работники из среднего звена комбината, частая смена директоров не приводит ни к чему хорошему. Сотрудники не успевают привыкнуть к требованиям нового начальника, как назначают нового, сообщает zamkadomby.







