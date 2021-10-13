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Доллар вяло дорожает на торгах второй день подряд

Белорусский рубль на торгах в среду девальвировался к доллару и российскому рублю. Евро немного дешевеет. Валютная корзина подорожала на 0,03%.

Курс доллара вырос лишь на 0,0006 BYN до 2,4764 BYN/USD. За два дня роста доллар подорожал всего на 0,0044 BYN, а до этого стоимость американской валюты находилась на минимуме почти за 14 месяцев.

Курс евро снизился всего на 0,0004 BYN до 2,8614 BYN/EUR. За предыдущие два дня евро подорожал лишь на 0,0015 BYN. Напомним, что в минувшую пятницу стоимость евровалюты обвалилась до минимума за 430 дней.

Курс российского рубля поднялся на 0,0026 BYN до 3,4480 BYN/100 RUB.

Московская биржа

Центробанк РФ опустил официальный курс доллара на завтра всего на 2 копейки до 71,8577 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра снизился на 9 копеек до 83,0028 RUB/EUR.

Доллар и евро находятся вблизи минимумов за 14 и 15 месяцев соответственно.
Источник: select.by
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