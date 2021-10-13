"Если вы получили похожее сообщение, просим вас выполнить следующие действия:





• не открывать указанную в сообщении ссылку;

• проверить на спам и пожаловаться на сообщение или публикацию.





Обращайте внимание на то, как выглядит ссылка в сообщении: https://taplong.ga/ostrov, https://gamevie.cf/ostr, https://ostrov-chistoty.top — используют мошенники!

Вся актуальная информация по поводу акций размещается только на официальном сайте", говорится в сообщении.



