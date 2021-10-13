



По сравнению с июлем данные активы выросли на 654,6 млн. рублей, то есть на 19,4%. За год они увеличились на 0,5 млрд. рублей.





Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, поднялась до 5,7% с 4,8% в июле текущего года и 5% в августе прошлого года.





Столь значительное ухудшение показателей кредитного портфеля белорусских коммерческих банков (без учета Банка развития) связано, скорее всего, с погодой, а именно — с неурожаем в сельском хозяйстве. В связи с чем финансовое положение некоторых предприятий стало неважным.





Но это означает, что проблемы у банков являются временными, так как большинство сельскохозяйственных предприятий в Беларуси является государственными, поэтому оно со временем компенсирует им потери.





Однако, пока банки вынуждены реагировать, увеличивая отчисления в резервы. В результате величина фактически созданного резерва по активам, подверженным кредитному риску, в августе выросла по сравнению с июлем на 238,4 млн. рублей и достигла 4 934,7 млн. рублей.





Соответственно снизилась чистая прибыль банков: до 4,6 млн. рублей. В августе 2020 года чистая прибыль равнялась 74,6 млн. рублей, а рост резервов составлял 228,1 млн. рублей.





Таким образом, сумма обоих показателей в августе текущего года оказалась намного ниже, чем год назад, что указывает на серьезный характер возникших у банков проблем. Возможно, в экономике идут и другие негативные процессы, кроме неурожая.





В то же время, по итогам января—августа белорусские коммерческие банки получили чистую прибыль в размере 910 млн. рублей, что намного превысило прибыль за аналогичный период прошлого года, равную 575,9 млн. рублей.





Активы, подверженные кредитному риску, в августе увеличились по сравнению с июлем на 655,9 млн. рублей — до 70 630,1 млн. рублей. Это немного ниже уровня прошлого года, что указывает на стагнацию белорусской экономики, из-за которой уровень ее поддержки банками не растет.





Возникшие проблемы негативно сказались на нормативном капитале банков, который сократился в августе на 14,1 млн. рублей и достиг на 1 сентября 13 550,3 млн. рублей. В августе прошлого года капитал увеличился.





Рентабельность нормативного капитала в августе текущего года не изменилась по сравнению с июлем и составила 6,9%. Она осталась намного выше, чем в августе прошлого года (5,1%). Но рентабельность нормативного капитала за год упала в августе текущего года до 10,6% с 11,3% по итогам июля. В августе прошлого года она составляла 8,8%.





Достаточность нормативного капитала белорусских коммерческих банков в августе осталась на высоком уровне и составила 18,6%. Это немного ниже, чем в июле этого же года (18,7%), но выше, чем в августе прошлого года (15,8%).





Похоже, что белорусские банки в августе испытывали проблемы с размещением средств в экономике. На это указывает то, что они увеличили объем денег, размещенных в Национальном банке РБ и за рубежом.





Требования к нерезидентам РБ увеличились по сравнению с июлем на 159,6 млн. долларов — до 1 510,6 млн. долларов. А требования к Национальному банку РБ увеличились на 742,6 млн. рублей и достигли 7 839,2 млн. рублей.