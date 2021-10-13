В сентябре годовой прирост потребительских цен составил 10,2%, сообщает Нацбанк. По сравнению с августом цены выросли на 1,3%. Среди товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, больше всего подорожали лекарства — 21,1%, услуги по охране жилья—20,8, топливо—17,7%. Последнее, напомним, с начала года дорожало 29 раз.





Для сравнения — за весь 2019-й изменение цен на топливо происходило 28 раз.





На протяжении года Нацбанк несколько раз менял прогноз по инфляции. Первоначально ожидалось, что годовая инфляция составит 5%, но уже в апреле прогноз был скорректирован до 7,5%. В конце июля Нацбанк озвучил новую цифру: по итогам года инфляция не должна была превысить 9%.





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В Нацбанке считают, что ускорение инфляционных процессов — это «итог совокупного воздействия внешних и внутренних факторов». Сюда относят ускорение инфляции в мире, рост мировых цен на нефть, высокие инфляционные и девальвационные ожидания белорусов и бизнеса, а также невысокую эффективность работы многих белорусских предприятий.





Инфляция ударит по самым бедным

О причинах роста инфляции Филину рассказал экономист Ярослав Романчук. По его мнению, сама ситуация, когда 55-60% товаров в потребительской корзине регулируется государством, не является нормальной.





Озвученные Нацбанком данные говорят о том, что мы вошли в зону высокой инфляции. И это, по сути, ответ властей на то, что сейчас происходит в экономике.





— Власти не могут обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях высокого давления на внешний сектор, а также в ситуации, когда внутри страны предприятия и банки не могут эффективно планировать и организовывать производственные процессы.





По мнению экономиста, реальный показатель роста инфляции может быть выше озвученного властями:





— Я думаю, что реальный показатель превышает 15%. Потому что разница между инфляционными ожиданиями и зафиксированным Нацбанком уровнем составляет больше 12%. Очевидно, что реальная цифра должна выглядеть выше той, которую нам озвучили.





Рост инфляции в первую очередь ударит по самым бедным слоям населения, а также по бюджетникам. Растущие цены «съедают» пенсии и фиксированные зарплаты бюджетников.





Под вопросом остается поведение курса рубля в следующем году. Если не изменится фискальная политика, то возникнет еще и риск девальвации, предупреждает эксперт.