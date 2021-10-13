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Минск и Москва готовят документы для контракта по газу на 2022 год

Минск и Москва готовят документы для контракта по газу, подписание планируется до конца 2021 года, заявил журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич во вторник.



"Сейчас готовится проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение в газовой сфере по ценообразованию и в протокол между правительством Беларуси и ПАО "Газпром". Сейчас ведется работа и планируется до конца года подписание этих документов, и на их основании будет подписан контракт на поставку газа", - сказал Каранкевич.

Отвечая на вопрос, подтверждает ли именно сейчас Газпром договорённости по газу на 2022 год, министр напомнил, пишет interfax.by, что они приняты на уровне глав государств. "Они уже озвучивались. Цена на природный газ остаётся на уровне $128,5 за тыс. метров кубических. Сейчас осуществляется подготовка необходимых документов для их подписания и в дальнейшем использования уже в части реализации оговоренной цены на 2022 год", - отметил министр.

Цена российского газа для Беларуси на 2021 год составляет $128,5 за тысячу кубометров. В 2020 году поставки составили 18,766 млрд куб. м.
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