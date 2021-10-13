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В ЕС рассматривают возможность временно перейти на уголь

Рост цен на природный газ в Европе подталкивает некоторых потребителей к переходу на лигнит, бурый уголь, сообщает телеканал "Евроньюс". Это происходит в то время, когда многие европейские страны готовятся принять стратегию постепенного перехода на так называемую чистую (или зелёную) энергию.


Несмотря на то, что европейские цены на уголь и углеводородные энергоносители в последнее время значительно повысились, пишет Svoboda.org, они остаются значительно ниже уровня цен на газ.

Тем временем обострился спор между Польшей и Чехией вокруг польской угольной шахты "Туров" у границы с Чехией. Польша отказалась закрывать своё угледобывающее предприятие, расположенное вблизи границы с Чехией. Базирующийся в Люксембурге суд Европейского союза обязал Варшаву ежедневно выплачивать Брюсселю полмиллиона евро – за неисполнение ранее вынесенного решения о приостановке операций на шахте "Туров", чего добивалась Чехия. В Праге заявляют, что на севере страны жители приграничных селений страдают от загрязнения воздуха - в связи с добычей лигнита на польской шахте.
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