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Made in Belarus. В Беларуси некоторые продукты планируют продавать с QR-кодом. Что по нему можно будет посмотреть?

Председатель «Белгоспищепрома» Анатолий Бубен 12 октября рассказал, что концерн придумал для своей продукции разработал специальный QR-код Made in Belarus.


По его словам, код разместят на всех упаковках продукции концерна как на экспорт, так и на внутренний рынок, пишет Телеграмм со ссылкой на БелТА.

«С помощью телефона по QR-коду можно будет зайти на промосайт концерна и перейти на сайт производителя, увидеть полное описание продукта, который вы будете покупать», — рассказал Анатолий Бубен.

При этом он отметил, что стоит задача, чтобы на полках было 85% белорусских продуктов.

«Мы стремимся к этой цифре. В этом деле нам подставляют плечо как торговые объекты, так и сети», — добавил он.

Однако в приоритете для  «Белгоспищепрома» сейчас — диверсификация экспорта: чтобы основным нашим рынком сбыта была не только Россия.

«Нам интересен азиатский рынок, в частности Китай (в 2020 году по поставкам туда мы приросли в три раза, в этом году — на 20%). Не забываем и о Европе, хоть санкции и вводятся, но количество проданных товаров туда не уменьшается», — заявил председатель концерна.
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