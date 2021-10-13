



По его словам, код разместят на всех упаковках продукции концерна как на экспорт, так и на внутренний рынок, пишет Телеграмм со ссылкой на БелТА.





«С помощью телефона по QR-коду можно будет зайти на промосайт концерна и перейти на сайт производителя, увидеть полное описание продукта, который вы будете покупать», — рассказал Анатолий Бубен.





При этом он отметил, что стоит задача, чтобы на полках было 85% белорусских продуктов.





«Мы стремимся к этой цифре. В этом деле нам подставляют плечо как торговые объекты, так и сети», — добавил он.





Однако в приоритете для «Белгоспищепрома» сейчас — диверсификация экспорта: чтобы основным нашим рынком сбыта была не только Россия.





«Нам интересен азиатский рынок, в частности Китай (в 2020 году по поставкам туда мы приросли в три раза, в этом году — на 20%). Не забываем и о Европе, хоть санкции и вводятся, но количество проданных товаров туда не уменьшается», — заявил председатель концерна.







