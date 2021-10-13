







Два источника сообщили агентству, что на прошлой неделе Джек Ма встретился с несколькими деловыми партнерами за обедом. Отмечается, что Alibaba также зарегистрирована в Гонконге, помимо Нью-Йорка. У предпринимателя есть как минимум один дом - самое большое имение региона площадью более 9 тыс. кв. метров, которое обошлось ему в 193,5 млн долларов.





Агентство отмечает, что китайский миллиардер держится в тени с тех пор, как в октябре 2020 года выступил в Шанхае с критикой финансовых регуляторов Китая. Хотя Ма участвовал в нескольких мероприятиях на материке с начала 2021 года, это первое опровержение слухов о том, что ему запретили покидать страну.





Джек Ма пропал из поля зрения общественности осенью 2020 после критики в адрес китайского правительства. Власти впоследствии заблокировали продажу акций его компании.





После этого Ма лишь однажды появлялся на публике, китайские СМИ опубликовали видео, в котором он обращается к учителям из сельских регионов. Бизнесмен раньше был учителем английского языка. Речь Ма касалась организованной им ежегодной встречи педагогов. Также он участвовал в видеоконференции с Путиным.





Позднее предприниматель был замечен на территории одного из кампусов Alibaba Group в Ханчжоу. Позже исполнительный вице-председатель Alibaba Джо Цай сообщил, что Джек Ма старается избегать общественного внимания и сосредоточился на своих хобби.