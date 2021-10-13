+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Главному инженеру брестского дорожного предприятия грозит до 12 лет колонии в Украине

Украинские следователи подозревают в присвоении чужого имущества, а также в подделке официальных документов главного инженера брестского «Дорожно-строительного треста № 4» Александра Зарецкого, сообщает Белорусская служба «Радио Свобода».

61-летний Александр Зарецкий — гражданин Беларуси. Уголовное дело в отношении него возбудили летом прошлого года. Во время обысков следователи изъяли документацию, которая касалась проведения работ по тендеру на ремонт 3,2 километра дороги в Старовыжевском районе Волынской области, а также поставок строительных материалов и актов выполненных работ.

Тендер в 2019 году выиграла компания «Белавтодор-Украина», а работы выполняли сотрудники представительства брестского ДСТ № 4. Стоимость работ составляла немногим более полмиллиона долларов по курсу 2019 года.

Зарецкому вменяется присвоение чужого имущества, путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц, а также подделка документов. Санкция первой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, второй — штраф или до 3 лет ограничения свободы.

Его выпустили из-под стражи под залог в 227 тысяч гривен (около 8500 долларов). Также подозреваемого обязали являться по вызову следователя, прокурора, судьи, не уезжать из Киева без разрешения, сдать паспорт, сообщать о смене места работы и проживания. Ему запрещено общаться со свидетелями и покидать Украину.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]