



В итоге наша страна стала 24-й в географии приложения.





Пока Glovo работает только в Минске и уже принимает заказы из торговых сетей и ресторанов города, пишет Оfficelife.media.





Сервис быстрой доставки появился в 2015 году в Барселоне. Он работает в Европе, Африке и Центральной Азии. У него более 3,7 млн пользователей.





О приходе компании на белорусский рынок стало известно еще в марте, когда на ее сайте опубликовали вакансии. Кроме еды из ресторанов и товаров из магазинов, сервис позволяет заказать, например, доставку одежды из химчистки.