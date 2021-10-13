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В Минске заработал испанский сервис быстрой доставки Glovo

Испанский сервис быстрой доставки Glovo официально объявил о выходе на белорусский рынок.


В итоге наша страна стала 24-й в географии приложения.

Пока Glovo работает только в Минске и уже принимает заказы из торговых сетей и ресторанов города, пишет Оfficelife.media.

Сервис быстрой доставки появился в 2015 году в Барселоне. Он работает в Европе, Африке и Центральной Азии. У него более 3,7 млн пользователей.

О приходе компании на белорусский рынок стало известно еще в марте, когда на ее сайте опубликовали вакансии. Кроме еды из ресторанов и товаров из магазинов, сервис позволяет заказать, например, доставку одежды из химчистки.
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