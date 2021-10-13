







Президент ВБ Дэвид Малпасс заявил, что исследование показало возросшую долговую уязвимость стран с низким и средним уровнем дохода. "Нам нужен комплексный подход к проблеме долга, включая сокращение долга, более быструю реструктуризацию и повышение прозрачности", - призвал экономист. Он подчеркнул, пишет ru.oxu.az, что устойчивый уровень долга жизненно важен для восстановления экономики и борьбы с бедностью.





Согласно отчету, в 2020 году совокупный объем внешнего долга стран с низким и средним уровнем дохода увеличился на 5,3 процента до 8,7 триллиона долларов. Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт заявила, что проблемы, с которыми сталкиваются страны с высокой задолженностью, могут усугубиться. "Директивным органам необходимо подготовиться к возможности возникновения долгового кризиса, когда условия на финансовых рынках станут менее благоприятными, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающеюся экономикой", - предупредила она.





Из-за коронавируса увеличилась долговая нагрузка стран по всему миру. Так, размер мирового долга во втором квартале 2021 года достиг рекордного уровня в 296 триллионов долларов, что на 56 трлн больше, чем до пандемии COVID-19.