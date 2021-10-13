+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Конгрессе США одобрили временное повышение лимита госдолга

Такая мера позволит стране избежать возможного дефолта по государственным обязательствам. Согласно оценкам Минфина, расходы теперь можно покрывать до декабря. Затем необходимо новое повышение потолка госдолга.

В Конгрессе США одобрили временное повышение лимита госдолга
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
Палата представителей Конгресса США во избежание дефолта одобрила законопроект о временном повышении потолка государственного долга на 480 млрд долларов до начала декабря текущего года. Голосование по принятию законопроекта состоялось вечером во вторник, 12 октября, в Вашингтоне.

В начале октября аналогичная инициатива была принята  Сенатом США. Законопроект приобретет статус закона после того, пишет DW. как его подпишет президент  Джо Байден.

Надвигавшийся дефолт, который, вероятно, имел бы катастрофические последствия для экономики, отсрочен на два месяца. Удастся ли законодателям в Конгрессе согласовать к декабрю очередное повышение потолка государственного долга, пока под вопросом.

Республиканцы - за снижение госрасходов
Принятому сейчас промежуточному решению предшествовали ожесточенные дебаты между демократами и республиканцами.  Республиканцы  выступали против повышения лимита госдолга США. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы снизили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению госдолга.

Как предупреждала ранее министр финансов Джанет Йеллен, США могут столкнуться с финансовым кризисом и рецессией, если законодателям в Конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение государственного долга. По данным ее департамента, без повышения лимита госдолга денежные средства в казне США иссякли бы 18 октября.
Источник: Наталия Королева
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]