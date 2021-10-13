Палата представителей Конгресса США во избежание дефолта одобрила законопроект о временном повышении потолка государственного долга на 480 млрд долларов до начала декабря текущего года. Голосование по принятию законопроекта состоялось вечером во вторник, 12 октября, в Вашингтоне.





В начале октября аналогичная инициатива была принята Сенатом США. Законопроект приобретет статус закона после того, пишет DW. как его подпишет президент Джо Байден.





Надвигавшийся дефолт, который, вероятно, имел бы катастрофические последствия для экономики, отсрочен на два месяца. Удастся ли законодателям в Конгрессе согласовать к декабрю очередное повышение потолка государственного долга, пока под вопросом.





Республиканцы - за снижение госрасходов

Принятому сейчас промежуточному решению предшествовали ожесточенные дебаты между демократами и республиканцами. Республиканцы выступали против повышения лимита госдолга США. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы снизили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению госдолга.





Как предупреждала ранее министр финансов Джанет Йеллен, США могут столкнуться с финансовым кризисом и рецессией, если законодателям в Конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение государственного долга. По данным ее департамента, без повышения лимита госдолга денежные средства в казне США иссякли бы 18 октября.