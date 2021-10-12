Украина не собирается возобновлять импорт электроэнергии из Беларуси и России во время отопительного сезона, сообщила во вторник пресс-служба Министерства энергетики страны, пишет sputnik.by





Во вторник газета "Экономическая правда", ссылаясь на собственные источники в ведомстве, сообщила, что украинские власти с 1 ноября планируют начать импорт белорусской электроэнергии.





"Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматриваются… Вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоит на повестке дня", – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также добавили, что сформированный график накопления угля предусматривает возможность стабильного прохождения отопительного сезона даже при возникновении критических условий.





Ранее комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение до 31 октября продлить запрет на импорт электроэнергии из Беларуси.

Ранее в Минэнерго Беларуси отмечали, что решение об ограничении импорта белорусской электроэнергии создает определенные риски прежде всего для украинских потребителей. В ведомстве подчеркнули, что принятые Украиной меры нельзя "назвать чувствительными для белорусской стороны".



