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Налоговики продвигают бесспорное взыскание долгов: за счет наличных и электронных кошельков

Министерство по налогам и сборам предлагает установить единый подход ко взысканию налоговыми органами задолженности с субъектов хозяйствования — бесспорно за счет денег, находящихся на счетах, электронных денег в электронных кошельках, за счет наличных денежных средств и за счет дебиторов.

Об этом OL рассказал источник, знакомый с проблемой.

В случае, когда взыскание будет идти за счет имущества, налоговые органы готовы обращаться в суд. В иных случаях (например, когда налоговики не имеют возможности самостоятельно взыскать долг, когда на имущество плательщика уже наложен арест органами принудительного исполнения) налоговые органы будут обращаться за взысканием в органы принудительного исполнения с решением о взыскании налогов, сборов (пошлин).

Задолженность с физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, налоговые органы хотят взыскивать в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве, но не на основании исполнительной надписи нотариуса, а на основании принятого налоговым органом решения о взыскании, которое является исполнительным документом.

Чтобы не допустить одновременного взыскания задолженности налоговыми органами и органами принудительного исполнения, налоговые органы в период действий судебных исполнителей не будут иметь права самостоятельного взыскания.

Ранее сообщалось, что в Беларуси 15 июля  вступили в силу изменения в закон «Об исполнительном производстве». По оценкам юристов, изменения направлены на защиту прав и интересов взыскателя.
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