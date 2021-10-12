Об этом OL рассказал источник, знакомый с проблемой.





В случае, когда взыскание будет идти за счет имущества, налоговые органы готовы обращаться в суд. В иных случаях (например, когда налоговики не имеют возможности самостоятельно взыскать долг, когда на имущество плательщика уже наложен арест органами принудительного исполнения) налоговые органы будут обращаться за взысканием в органы принудительного исполнения с решением о взыскании налогов, сборов (пошлин).





Задолженность с физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, налоговые органы хотят взыскивать в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве, но не на основании исполнительной надписи нотариуса, а на основании принятого налоговым органом решения о взыскании, которое является исполнительным документом.





Чтобы не допустить одновременного взыскания задолженности налоговыми органами и органами принудительного исполнения, налоговые органы в период действий судебных исполнителей не будут иметь права самостоятельного взыскания.





Ранее сообщалось, что в Беларуси 15 июля вступили в силу изменения в закон «Об исполнительном производстве». По оценкам юристов, изменения направлены на защиту прав и интересов взыскателя.



