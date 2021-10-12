"Нам интересен европейский рынок: несмотря на введение санкций, объем проданной в Европу продукции не уменьшается. По всем показателям, включая "кондитерку" и алкоголь, мы прирастаем и на внутреннем, и на внешнем рынках", - сообщил А. Бубен. Его цитирует Интерфакс-Запад





По его словам, на каждом внешнем рынке своя ситуация, но на всех рост продаж оставляет не менее 10%. Наибольшего успеха предприятия "Белгоспищепрома" достигли в Китае – продажи в эту страну в 2020 году выросли в три раза, а в 2021-м прибавили еще 20%.





"Мы ориентируемся на диверсификацию рынка, чтобы продавать не только в Россию, куда раньше уходило около 70% экспортной продукции. Планируем покорить азиатский рынок", - подчеркнул Бубен.





За 2020 год предприятия концерна расширили географию поставок на 30 стран, в 2021-м - еще на 20. Сейчас продукция продается почти в 100 странах.





Национальный форум пищевой промышленности Food Prom состоялся 12 октября в Минске. Его цель – знакомство представителей торговых сетей с новыми продуктами, которые производят предприятия концерна.





Анатолий Бубен отметил, что "Белгоспищепром" давно старается наладить с торговыми сетями "хорошие, дружеские отношения". "Мы организовали Food Prom под эгидой концерна для того, чтобы сделать еще один шаг навстречу торговле. Это первый подобный национальный проект пищевой промышленности и хороший задел на будущее, для встреч, на которых мы будем делиться своими успехами, показывать новинки и совместно вырабатывать стратегию продаж продукции", - отметил он. По словам главы "Белгоспищепрома", концерн стремится к тому, чтобы, по требованию президента, на полках магазинов было 85% белорусской продукции, а торговые сети подставляют плечо.



