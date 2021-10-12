Несмотря на санкции, объем проданной в Европу продукции не уменьшается
Предприятия концерна "Белгоспищепром" продолжают поставки на европейский рынок, при этом объем проданной продукции не уменьшается, сообщил во вторник журналистам глава концерна Анатолий Бубен во время открытия форума Food Prom 12 октября в Минске.
"Нам интересен европейский рынок: несмотря на введение санкций, объем проданной в Европу продукции не уменьшается. По всем показателям, включая "кондитерку" и алкоголь, мы прирастаем и на внутреннем, и на внешнем рынках", - сообщил А. Бубен. Его цитирует Интерфакс-Запад
По его словам, на каждом внешнем рынке своя ситуация, но на всех рост продаж оставляет не менее 10%. Наибольшего успеха предприятия "Белгоспищепрома" достигли в Китае – продажи в эту страну в 2020 году выросли в три раза, а в 2021-м прибавили еще 20%.
"Мы ориентируемся на диверсификацию рынка, чтобы продавать не только в Россию, куда раньше уходило около 70% экспортной продукции. Планируем покорить азиатский рынок", - подчеркнул Бубен.
За 2020 год предприятия концерна расширили географию поставок на 30 стран, в 2021-м - еще на 20. Сейчас продукция продается почти в 100 странах.
Национальный форум пищевой промышленности Food Prom состоялся 12 октября в Минске. Его цель – знакомство представителей торговых сетей с новыми продуктами, которые производят предприятия концерна.
Анатолий Бубен отметил, что "Белгоспищепром" давно старается наладить с торговыми сетями "хорошие, дружеские отношения". "Мы организовали Food Prom под эгидой концерна для того, чтобы сделать еще один шаг навстречу торговле. Это первый подобный национальный проект пищевой промышленности и хороший задел на будущее, для встреч, на которых мы будем делиться своими успехами, показывать новинки и совместно вырабатывать стратегию продаж продукции", - отметил он. По словам главы "Белгоспищепрома", концерн стремится к тому, чтобы, по требованию президента, на полках магазинов было 85% белорусской продукции, а торговые сети подставляют плечо.
19:08 12/10/2021
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