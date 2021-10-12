Статистика о состоянии денежной массы выходит в двух основных разрезах – на 1-е число месяца и в среднем за период. В первом случае данные могут быть подвержены календарным искажениям, так как начало месяца может выпадать на выходные дни. Напротив, в усредненных показателях календарные пики чаще всего сглаживаются, пишут banki24.by.





Поэтому далее мы используем информацию о денежной массе в среднем за сентябрь 2021 года. В сентябре 2021-го широкая денежная масса выросла к аналогичному месяцу 2020 года всего на 0,5%. При этом в летние месяцы роста совокупной денежной массы к прошлому году вообще не отмечалось.





Слабый рост широкой денежной массы связан с падением ее валютной компоненты. Основой денежной массы в стране выступают депозиты предприятий и населения. Белорусы забирают из банков валютные вклады и это негативно отражается на объеме денег на счетах.





По основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год широкая денежная масса в среднем за декабрь должна вырасти к декабрю 2020-го не больше чем на 7-10%. Пока чиновники вполне укладываются в собственные ориентиры.





А вот по рублевой компоненте денежной массы зафиксирован резкий взлет к уровню прошлого года. За сентябрь 2021-го по сравнению тем же месяцем в 2020-м рублевая масса поднялась аж на 16,2%. Такие высокие темпы роста обусловлены эффектом низкой базы прошлого года. Если в августе 2020-го рублевая денежная масса росла на 11,7%, то в сентябре 2020-го – только на 2,9%.





В октябре-декабре эффект низкой базы в отношении динамики рублей на счетах лишь усилится. Поэтому в 4 квартале при прочих равных условиях стоит ждать дальнейшее ускорение темпов прироста по рублевой компоненте.





По белорусской методике депозиты юридических и физических лиц делятся на переводные и другие. Переводные депозиты – это в основном счета до востребования: карт-счета граждан и расчетные счета предприятий.





А вот другие депозиты – это как раз то, что можно отнести к вкладам в их народном понимании. Это деньги, которые положены в банки под определенный процент и на определенный срок и как правило без возможности досрочно забрать вклад из банка.





Для вкладов физлиц в Беларуси характерна преобладающая доля валюты. В среднем за сентябрь 2021-го только 32,7% вкладов (других депозитов) населения были рублевыми. Выходит, что остальные 67,3% номинированы в иностранных валютах.





По валютным вкладам населения уже 20 месяцев кряду наблюдается отток средств из банков. За этот период физлица забрали из банков 2,311 млрд USD в эквиваленте. Исторический пик по сумме валютных вкладов (в пересчете на доллары) отмечался в октябре 2015 года.





С тех пор остатки на других валютных депозитах физлиц упали на 3,929 млрд USD. В процентном выражении белорусы забрали из банков около 50,2% валютных вкладов.