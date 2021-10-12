+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусы забрали из банков уже больше половины валютных вкладов

За 20 месяцев валютные кубышки населения прохудились более чем на 2,3 млрд USD. Параллельно в стране возобновился бурный рост рублевой денежной массы

Статистика о состоянии денежной массы выходит в двух основных разрезах – на 1-е число месяца и в среднем за период. В первом случае данные могут быть подвержены календарным искажениям, так как начало месяца может выпадать на выходные дни. Напротив, в усредненных показателях календарные пики чаще всего сглаживаются, пишут banki24.by.

Поэтому далее мы используем информацию о денежной массе в среднем за сентябрь 2021 года. В сентябре 2021-го широкая денежная масса выросла к аналогичному месяцу 2020 года всего на 0,5%. При этом в летние месяцы роста совокупной денежной массы к прошлому году вообще не отмечалось.

Слабый рост широкой денежной массы связан с падением ее валютной компоненты. Основой денежной массы в стране выступают депозиты предприятий и населения. Белорусы забирают из банков валютные вклады и это негативно отражается на объеме денег на счетах.

По основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год широкая денежная масса в среднем за декабрь должна вырасти к декабрю 2020-го не больше чем на 7-10%. Пока чиновники вполне укладываются в собственные ориентиры.

А вот по рублевой компоненте денежной массы зафиксирован резкий взлет к уровню прошлого года. За сентябрь 2021-го по сравнению тем же месяцем в 2020-м рублевая масса поднялась аж на 16,2%. Такие высокие темпы роста обусловлены эффектом низкой базы прошлого года. Если в августе 2020-го рублевая денежная масса росла на 11,7%, то в сентябре 2020-го – только на 2,9%.

В октябре-декабре эффект низкой базы в отношении динамики рублей на счетах лишь усилится. Поэтому в 4 квартале при прочих равных условиях стоит ждать дальнейшее ускорение темпов прироста по рублевой компоненте.

По белорусской методике депозиты юридических и физических лиц делятся на переводные и другие. Переводные депозиты – это в основном счета до востребования: карт-счета граждан и расчетные счета предприятий.

А вот другие депозиты – это как раз то, что можно отнести к вкладам в их народном понимании. Это деньги, которые положены в банки под определенный процент и на определенный срок и как правило без возможности досрочно забрать вклад из банка.

Для вкладов физлиц в Беларуси характерна преобладающая доля валюты. В среднем за сентябрь 2021-го только 32,7% вкладов (других депозитов) населения были рублевыми. Выходит, что остальные 67,3% номинированы в иностранных валютах.

По валютным вкладам населения уже 20 месяцев кряду наблюдается отток средств из банков. За этот период физлица забрали из банков 2,311 млрд USD в эквиваленте. Исторический пик по сумме валютных вкладов (в пересчете на доллары) отмечался в октябре 2015 года.

С тех пор остатки на других валютных депозитах физлиц упали на 3,929 млрд USD. В процентном выражении белорусы забрали из банков около 50,2% валютных вкладов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]