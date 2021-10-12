Имейте ввиду: сбой в системе банковских карт возможен 15 октября
15 октября 2021 года в период времени с 03:20 до 06:30 будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе Центра для обеспечения выполнения требований международных платежных систем.
«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра», — говорится в сообщении Банковского процессингового центра
15:39 12/10/2021
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