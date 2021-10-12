Имейте ввиду: сбой в системе банковских карт возможен 15 октября

15 октября 2021 года в период времени с 03:20 до 06:30 будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе Центра для обеспечения выполнения требований международных платежных систем.