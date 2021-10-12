Загрузка топлива на второй энергоблок БелАЭС запланирована на конец 2021 года
Загрузка топлива на второй энергоблок БелАЭС планируется в конце года, включение его в энергосеть и ввод в строй произойдет в 2022 году, сообщили в Минэнерго.
"В этом году, к концу года, планируется загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реакторной установки второго блока. Топливо было доставлено в апреле этого года, прошло входной контроль и сейчас находится в спецхранилище", - сказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
На втором энергоблоке закончен этап так называемой горячей обкатки, во время которого была проверена работоспособность основного оборудования и технологических систем реакторной установки.
Первый энергоблок БелАЭС, который был вновь включен в сеть 4 октября, в настоящее время находится на номинальной мощности - 1170 МВт, электрическая энергия поступает во все регионы страны, пишет smartpress.by
Физический запуск первого блока БелАЭС состоялся в августе 2020 года. В начале июня 2021 года станции была выдана лицензия на эксплуатацию энергоблока №1. Но полноценно он так и не заработал, постоянно останавливаясь по разным ричинам.
Последняя такая остановка продлилась несколько месяцев. Как долго блок проработает сейчас, неизвестно.
14:38 12/10/2021
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