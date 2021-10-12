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Доллару разрешили немного подрасти

Доллар прервал серию из шести снижений, оставив минимум за 418 дней, на торгах 12 октября

Девальвацией к евро и доллару завершились торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 октября. Корзина валют подешевела на 0,03% благодаря ослаблению российского рубля.

Курс доллара вырос на 0,0038 BYN до 2,4758 BYN/USD и оставил минимум почти за 14 месяцев.

Предыдущие шесть торговых сессий доллар непрерывно дешевел на общую сумму 0,0430 BYN.

Курс евро поднялся всего на 0,0009 BYN до 2,8619 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, но суммарное укрепление составило лишь 0,0015 BYN, а до этого европейская валюта дешевела четыре дня подряд на общую сумму 0,0585 BYN до минимума за 430 дней (более 14 месяцев).

Курс российского рубля упал на 0,0067 BYN до 3,4454 BYN/100 RUB и оставил максимум за 10 дней.

Московская биржа

Сегодня российский рубль дешевеет к доллару и евро на валютной бирже в Москве.

Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра на 24 копейки до 71,8801 RUB/USD. Доллар покинул минимум почти за четыре месяца.

Официальный курс евро на завтра вырос на 17 копеек до 83,0934 RUB/EUR и оставил минимум почти за почти за 15 месяцев.

Всего 1 день российский рубль смог удерживать евро ниже уровня 83,00 RUB/EUR. До этого последний раз европейская валюта опускалась ниже этой отметки 24 июля 2020.
Источник: select.by
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