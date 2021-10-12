



Предполагается, что это приведет к появлению в стране новых лоукостеров, снижению цен на авиабилеты в целом, а также развитию туризма, пишет obozrevatel.com





Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.





Теперь:





- любая страна ЕС сможет назначать своих перевозчиков для выполнения рейсов в Украину;

- европейские перевозчики получат право летать на внутренних украинских рейсах.





Соглашение нужно еще ратифицировать – в Украине, в Еврокомиссии и в каждой стране Евросоюза отдельно. Пока этот процесс будет продолжаться, авиационное соглашение ЕС с Украиной будет применяться во временном статусе.





"Открытое небо" – это совместное авиационное пространство. В нем устанавливаются общие правила безопасности авиаперевозок. В зону "открытого неба" при этом входят не только страны ЕС, но и партнеры – третьи страны.





Переговоры об "открытом небе" между Украиной и ЕС успешно завершились еще в 2013 году. Но подписать само соглашение стороны не могли. Причиной был неопределенный статус аэропорта Гибралтара. Из-за него спорили Великобритания и Испания. Этот юридический коллапс разрешился после выхода Британии из ЕС.





В июне 2021 года Совет Европейского Союза дал согласие на подписание соглашения об Общем авиационном пространстве с Украиной. Согласие на "открытое небо" с ЕС также поддержали Армения, Тунис и Катар.





Зачем Украине "открытое небо"?

Соглашение об общем авиационном пространстве, по сути, откроет украинский рынок авиаперевозок. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, от этого выиграют и украинские пассажиры, и авиакомпании. Это создаст новые возможности для авиационной отрасли и больше выбора для путешествий.





"Соглашение позволит... получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство", – также отмечал у себя в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.





Кроме того, как прогнозировали авиационные эксперты, "открытое небо" уменьшит стоимость авиабилетов в Украине. Это может произойти из-за допуска дополнительных перевозчиков на тех направлениях, где сейчас есть монопольное право перелетов у одной или двух фирм.





Доступ перевозчиков к маршрутам, в свою очередь, сильно упростится из-за новой процедуры регистрации рейсов. Как объяснял эксперт Богдан Долинце, согласования с авиационными органами в каждой стране будут не нужны: "Достаточно получить разрешение у аэропорта, получить слоты вылета и прилета".